На серії світлин, які Жозефін Скрівер виклала на своєму інстаграмі, дівчина позує топлес. Голі груди моделі прикриває волосся, але це не заважає нам милуватися її спокусливими вигинами.

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Додає певної зухвалості її образу кепі професійної команди з американського футболу Las Vegas Raiders. Та, красуня та ще фанатка цього виду спорту. А ми – її фанати. Спочатку лови коментарі, які залишили під її постом, а потім – фотографії:

"Ти буквально виглядаєш на 19 років";

"У Las Vegas Raiders найгарячіші фанати";

"Гаряча крихітка";

"Люблю тебе, Жозефін";

"Мені подобається твій настрій";

"І як тепер заснути?!";

"О, Господи! Справжня королева";

"Ти неймовірна";

"Сексуальна дівчинка";

"Красива та солоденька".



Жозефін Скрівер знялася топлес / Фото з інстаграму Скрівер



Жозефін Скрівер знялася топлес / Фото з інстаграму Скрівер



Жозефін Скрівер знялася топлес / Фото з інстаграму Скрівер



Жозефін Скрівер знялася топлес / Фото з інстаграму Скрівер

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