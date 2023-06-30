Переосмислення популярних коктейлів: авторські модифікації Мохіто й Апероль Шприца

Влітку надзвичайно популярними є Мохіто та Апероль Шприц. Воно й не дивно, адже це легкі та яскраві напої, які не залишають абсолютно нікого байдужими.

Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька поділилася рецептом переосмислених коктейлів. Як зазначає Men 24, основою цих напоїв стала смакова горілка лінійки The Inked Collection.

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В інтерв'ю Юлія Терлецька розповіла про важливість гест-бартендингу, а також пояснила, як з його допомогою кожен може підтримувати ЗСУ. Крім того, бренд-амбасадорка запропонувала кожному спробувати себе у ролі бартендерів. Цього разу вона рекомендує приготувати переосмислені версії популярних коктейлів Мохіто та Апероль Шприц.

Pear Mojito

Як зазначила бренд-амбасадорка, це легкий та грайливий, простий у приготуванні та розумінні коктейль. А ще він барвистий, безпардонно літній і освіжаючий. Усе те, що нам необхідно у спекотні літні вечори.

Nemiroff Burning Pear – 50 мілілітрів

Тонік – 50 мілілітрів

Лимонад – 50 мілілітрів

Лайм + м'ята

Лід

За цим посиланням можна придбати набір для приготування коктейлю Pear Mojito.



Рецепт приготування Pear Mojito / Фото dashu83

Рецепт приготування:

Наповнити келих льодом на половину. Обережно зім'яти м'яту та лайм і покласти в келих. Додати настойку Nemiroff Burning Pear, прозорий лимонад та содову. Обережно розмішати напій. Прикрасити м'ятою.

Wild Cranberry Spritz

Крім того, Юлія Терлецька пропонує спробувати приготувати Wild Cranberry Spritz. Вона зазначила, що цей коктейль надзвичайно легкий у приготуванні. Крім того, він стане ідеальним доповненням вечірніх посиденьок.

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 мілілітрів

Ігристе вино Vintense Fines Bulles Rose – 100 мілілітрів

Лимон

М'ята

Лід

За цим посиланням можна придбати набір для приготування коктейлю Wild Cranberry Spritz.



Рецепт приготування Wild Cranberry Spritz / Фото freepik

Рецепт приготування:

Наповнити келих льодом на половину. Зім'яти м'яту, нарізати тоненькі скибочки лимона і покласти в келих. Додати настойку Nemiroff Wild Cranberry та ігристе вино. Обережно розмішати напій барною ложкою. Прикрасити м'ятою.

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Крім того, Юлія Терлецька дала кілька настанов для кожного читача:

купуй українське,

споживай відповідально,

експериментуй,

залишай свої відгуки на сайтах,

ділися враженнями в інстаграмі,

популяризуй та поширюй лінки перевірених зборів, отримані після гест-бартендингу.

До слова, у тебе є можливість відвідати два гест-бартендинги у Києві, на яких буде Юлія Терлецька. Ласкаво просимо