Переосмислення популярних коктейлів: авторські модифікації Мохіто й Апероль Шприца
Влітку надзвичайно популярними є Мохіто та Апероль Шприц. Воно й не дивно, адже це легкі та яскраві напої, які не залишають абсолютно нікого байдужими.
Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька поділилася рецептом переосмислених коктейлів. Як зазначає Men 24, основою цих напоїв стала смакова горілка лінійки The Inked Collection.
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В інтерв'ю Юлія Терлецька розповіла про важливість гест-бартендингу, а також пояснила, як з його допомогою кожен може підтримувати ЗСУ. Крім того, бренд-амбасадорка запропонувала кожному спробувати себе у ролі бартендерів. Цього разу вона рекомендує приготувати переосмислені версії популярних коктейлів Мохіто та Апероль Шприц.
Pear Mojito
Як зазначила бренд-амбасадорка, це легкий та грайливий, простий у приготуванні та розумінні коктейль. А ще він барвистий, безпардонно літній і освіжаючий. Усе те, що нам необхідно у спекотні літні вечори.
- Nemiroff Burning Pear – 50 мілілітрів
- Тонік – 50 мілілітрів
- Лимонад – 50 мілілітрів
- Лайм + м'ята
- Лід
Рецепт приготування Pear Mojito / Фото dashu83
Рецепт приготування:
- Наповнити келих льодом на половину.
- Обережно зім'яти м'яту та лайм і покласти в келих.
- Додати настойку Nemiroff Burning Pear, прозорий лимонад та содову.
- Обережно розмішати напій.
- Прикрасити м'ятою.
Wild Cranberry Spritz
Крім того, Юлія Терлецька пропонує спробувати приготувати Wild Cranberry Spritz. Вона зазначила, що цей коктейль надзвичайно легкий у приготуванні. Крім того, він стане ідеальним доповненням вечірніх посиденьок.
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 мілілітрів
- Ігристе вино Vintense Fines Bulles Rose – 100 мілілітрів
- Лимон
- М'ята
- Лід
Рецепт приготування Wild Cranberry Spritz / Фото freepik
Рецепт приготування:
- Наповнити келих льодом на половину.
- Зім'яти м'яту, нарізати тоненькі скибочки лимона і покласти в келих.
- Додати настойку Nemiroff Wild Cranberry та ігристе вино.
- Обережно розмішати напій барною ложкою.
- Прикрасити м'ятою.
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Крім того, Юлія Терлецька дала кілька настанов для кожного читача:
- купуй українське,
- споживай відповідально,
- експериментуй,
- залишай свої відгуки на сайтах,
- ділися враженнями в інстаграмі,
- популяризуй та поширюй лінки перевірених зборів, отримані після гест-бартендингу.