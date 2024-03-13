Это – необычная история. Бен Бернс заработал свой первый миллион, не моргнув глазом, с помощью криптовалют. При этом предприниматель-самоучка считает деньги "выдуманной концепцией" и говорит, что быть богатым не так весело, как думают люди.

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Необычный миллионер отвергает концепцию денег

"У меня есть деньги, но я 99% своего времени провожу перед ноутбуком. Нет, ну, у меня нормальная социальная жизнь, но работа влияет на нее, и это связано с большим количеством стресса", – признался этот уроженец Нью-Йорка.

Быть бедным на самом деле веселее, чем богатым, потому что вы больше цените опыт. Вы можете лучше провести вечер, попивая дешевое пиво в баре, чем заказывая VIP-кабинки с особым обслуживанием. Люди, которые делают это, просто пытаются похвастаться своими деньгами, а не хорошо провести время,

– убежден он.

Бен впервые начал заниматься трейдингом в старших классах школы, вложив все свои сбережения, но прогорел. Впрочем, это его не остановило, он вернулся к игре. Но сначала изучил компьютерные науки в Coastal Carolina University, а затем работал инженером-программистом на бирже Kraken.

Бен Бернс заработал очень много денег, но они не приносят ему удовольствия / Фото Jam Press, Ben Burns

И только приобретя знания и опыт, Бернс с другом Джеймсом начали серьезно торговать и писать стратегии с помощью кода, что принесло серьезные деньги.

По-настоящему большие деньги начали поступать, когда я присоединился к Kraken. Мои родители были против того, чтобы я пробовал что-то настолько рискованное – но они довольны результатом,

– отметил Бен.

Интересно, что первый миллион на счету Бена не принес ему особого восторга. Для него победы и поражения на бирже являются лишь частью торговой игры. Его единственные удовольствия – диетическая кола, абонемент в спортзал и коллекция оружия.

Бен говорит, что миллионы мало что изменили в его жизни, но и считает, что люди должны избегать традиционной работы с 9 до 5 и прекратить гнуть спины, чтобы сделать кого-то другого богатым.