Моргенштерн: цікаві речі, про які люди знають зазвичай неправду

Більшість людей знають про існування цих речей, колись або й сьогодні – начебто цілком повсякденних. А мали б знати, що насправді ці речі – вигадка. Ну, або художнє перебільшення.

Джерело: freie-waffen-fibel.de

Якщо бачили хоч один історичний фільм із демонстрацією масштабної битви, то помітили і його – моргенштерн. Сьогодні Men 24 розповість про нього детальніше.

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Моргенштерн

Моргенштерн (у перекладі з німецької – "ранкова зірка") – за визначенням, це різновид холодної зброї, в якій залізна куля з шипами насаджена на держак (окремо або з ланцюгом).

Насправді носити таку зброю було вкрай незручно. Влучати нею точно у противника було важко, шипи зачіпалися за дерева та кущі, землю. Пошкодити – також, бо шипи ламалися або застрягали у щитах та обладунках жертви.

Історики кажуть, що в боях цю зброю практично не використовували. Тож практична функція у моргенштерна здебільшого була одна – налякати ворога своїм виглядом. Не дивно, що у фільмах його найчастіше вручають лиходію.



Різноманіття "ранкових зірок" Середньовіччя / Фото wikidata

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