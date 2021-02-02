Большинство людей знают о существовании этих вещей, когда-то и сегодня – якобы вполне повседневных. А должны бы знать, что на самом деле эти вещи – выдумка. Ну, или художественное преувеличение.

Источник: freie-waffen-fibel.de

Если видели хоть один исторический фильм с демонстрацией масштабной битвы, то заметили и его – Моргенштерн. Сегодня Men 24 расскажет о нем подробнее.

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Моргенштерн

Моргенштерн (в переводе с немецкого – "утренняя звезда") – по определению, это разновидность холодного оружия, в которой железный шар с шипами насажен на черенок (отдельно или с цепью).

На самом деле носить такое оружие было крайне неудобно. Попадать точно в противника было трудно, шипы задевали деревья, кусты, землю. Повредить – также, ибо шипы ломались, застревали в щитах и ​​доспехах жертвы.

Историки говорят, что в боях это оружие практически не использовали. Поэтому практическая функция у Моргенштерна в основном была одна – напугать врага своим видом. Неудивительно, что в фильмах его чаще всего вручают злодею.



Многообразие "утренних звезд" Средневековья / Фото wikidata