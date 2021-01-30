Винахідники творять прогрес, але не всі та не завжди. Іноді буває так, що їхні винаходи шокують. Про яскравий приклад цього – найжорстокішу із непотрібних вигадок – розповість Men 24.

Джерело: Men 24

Прогрес людства залежить від винахідників. Але бувають такі винаходи, які не тільки прогрес не спричиняють, а й вганяють у шок. Ось, до прикладу, найжорстокіший із непотрібних винаходів – шолом-пістолет.

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Пістолетний шолом

Навіщо потрібен шолом-пістолет? Щоб руки солдата були вільними – для самооборони. Такою була задумка винахідника Альберта Бекона Пратта.

Пратт добре все розрахував, але теорія виявилася дуже далекою від практики. Вразити ціль із такого пристрою майже не вдавалося. Та й віддача і шум у вухах у носія цього чудернацького пристрою зводили нанівець усі намагання прицілитися.

Тоді Пратт запропонував застосовувати свій пістолетний шолом як каструлю – мовляв, зі ствола виходить гарна ручка. Та винахід від забуття це не врятувало – навіть армії Першої світової нестачі каструль не відчували.



Розрахували все дуже добре, та втілити чомусь так і не змогли / Фото pinterest

Подальша доля Пратта невідома. Однак його справа жила й далі – справа безглуздих військових винаходів. Нижче на фото – один із таких.



Була й така божевільна думка – розмістити кулемет на голові / Фото pinterest

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