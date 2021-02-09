Його захочуть усі: німці подарували нове життя 40-річному байку Moto Guzzi 850T4

Практично кожен великий виробник оригінального устаткування має у своєму арсеналі щонайменше кілька туристичних моделей. Але що, якщо у тебе є бажання мандрувати стильно, на чомусь класичнішому та менш технологічному? Німці з байка Moto Guzzi зробили саме такий!

Зустрічай Kaffeemaschine GT 1000: стильний родстер, створений на базі Moto Guzzi 850T4 1980 року для подорожей. Ідея виникла, коли високий клієнт попросив байк з простором для ніг – запит, який пробудив уяву керівника майстерні Акселя Бадде.

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Мені завжди подобалася ідея побудувати родстер на основі вантажних V2 Guzzis. У моїх останніх тривалих поїздках на мотоциклі я не бачив ані класичних, ані класних байків – здається, ніхто більше не наважується подорожувати, якщо тільки у них немає GS з усім пакетом виживання і багажу,

– говорить він.



Основою для кастомного байка став Moto Guzzi 850T4 1980 року

"Тож було б непогано створити альтернативу надійному, красивому і практичному мотоциклу... використовуючи раму і двигун, які ми любимо найбільше!", – додав Аксель.

У Kaffeemaschine дуже чітка естетика, тому завдання полягало в тому, щоб взяти їх фірмовий стиль, але адаптувати його для зручності.

Мета полягала в тому, щоб збільшити ширину та висоту сидіння, а також "нормальне" кермо без втрати красивого силуету і пропорцій,

– пояснює Аксель.

Але спочатку байк-донор потребував належного оновлення. Kaffeemaschine перебудувала двигун, збільшивши його до 1000 кубічних сантиметрів, встановивши нові циліндри та поршні, збільшені клапани й отвори діаметром 36 міліметрів, відповідні карбюраторам Dell'Orto PHF. Нова установка також оснащена розподільним валом Kaffeemaschine, полегшеним маховиком, динамічно збалансованим кривошипом і електронним запалюванням.



Байк отримав оновлений двигун на 1000 кубічних сантиметрів

Аксель і компанія також додали динамічні стеки та виготовили пару вихлопних труб з нержавіючої сталі зі знімними децибелами. Природно, трансмісія і головна передача теж були відремонтовані, а також оснастили байк легким літій-іонним акумулятором.

Шасі Moto Guzzi теж зазнало деякі поліпшення. Ззаду є новий комплект амортизаторів Wilbers з відновленим комплектом вилок і рульовим демпфером спереду.

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Колеса були повторно "взуті" у комплект ободів Morad 18F / 17R зі спицями з нержавіючої сталі. Kaffeemaschine оновив класичні передні гальмівні супорти Brembo і встановив диски Le Mans і плетені шланги з нержавіючої сталі. Заднє барабанне гальмо оснастили власним модернізованим важелем підтримки крутного моменту.



Колеса байка "взуті" у комплект ободів Morad

Зміни роблять базу надійнішою та продуктивнішою. Але найбільше уваги привертає новий кузов Moto Guzzi. Він настільки зі смаком і добре виконаний, що більше схожий на стандартну класику, ніж на кастом – саме цього і хотів Аксель. Але, попри заводський зовнішній вигляд, відбувається безліч розумних налаштувань.

По-перше, танк для палива побудували з нуля, але він заснований на установці Laverda SF. Kaffeemaschine 3D відсканував його, модифікував у цифровому вигляді, щоб він відповідав вимогам Guzzi, а потім виліпив прототип з цільного блоку уреола (поліуретанового матеріалу для моделювання). Прототип був використаний для виготовлення негативної форми, а фінальна частина була зроблена по ній з вуглецевого волокна.



Паливний бак побудували з нуля

Аналогічний процес був використаний для створення скриньки для зберігання з вуглецевого волокна, поміщеної під сидінням. Її замаскували під пару бічних кришок. Зверху – м'яке сидіння з укороченим крилом і класичним заднім ліхтарем відразу за ним.



Скринька для зберігання зроблена з вуглецевого волокна

Також є кілька відмінних доповнень. Багажна полиця у верхній частині бака – це нестандартна деталь, спеціально розроблена з системою швидкого від'єднання для кріплення сумки на бак.

У кабіні є спідометр з логотипом Kaffeemaschine у спеціальному кріпленні, який можна використовувати як затискач на кермі, а також дросель і перемикачі власного дизайну. Фара, поворотники та єдине хромоване дзеркало – усе це зроблено у стилі ретро.



Байк отримав фірмовий спідометр з логотипом Kaffeemachine

Також є набір ручок з підігрівом, і в магазині є система сидінь з підігрівом, готова піти для будь-якого, хто цього захоче. І є навіть порт USB для зарядки, захований всередині рульової гайки; поверни її, і порт з'явиться.

На такому байку не лише приємно, а й красиво подорожувати. Тож можна лише позаздрити його новому власникові!

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