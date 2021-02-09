Практически каждый крупный производитель оригинального оборудования имеет в своем арсенале как минимум несколько туристических моделей. Но что, если у тебя есть желание путешествовать стильно, на чём-то более классическом и менее технологическом? Немцы с байка Moto Guzzi сделали именно такой!

Встречай Kaffeemaschine GT 1000: стильный родстер, созданный на базе Moto Guzzi 850T4 1980 года для путешествий. Идея возникла, когда высокий клиент попросил байк с пространством для ног – запрос, который пробудил воображение руководителя мастерской Акселя Бадде.

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Мне всегда нравилась идея построить родстер на основе грузовых V2 Guzzis. В моих последних длительных поездках на мотоцикле я не видел ни классических, ни классных мотоциклов – кажется, никто больше не решается путешествовать, если только у них нет GS со всем пакетом выживания и багажа,

– говорит он.



Основой для кастомных байка стал Moto Guzzi 850T4 1980

"Поэтому было бы неплохо создать альтернативу надежному, красивому и практичному мотоциклу... используя раму и двигатель, которые мы любим больше всего!", – добавил Аксель.

В Kaffeemaschine очень четкая эстетика, поэтому задача состояла в том, чтобы взять их фирменный стиль, но адаптировать его для удобства.

Цель состояла в том, чтобы увеличить ширину и высоту сиденья, а также "нормальный" руль без потери красивого силуэта и пропорций,

– объясняет Аксель.

Но сначала байк-донор нуждался надлежащего обновления. Kaffeemaschine перестроила двигатель, увеличив его до 1000 кубических сантиметров, установив новые цилиндры и поршни, увеличенные клапаны и отверстия диаметром 36 миллиметров, соответствующие карбюраторам Dell'Orto PHF. Новая установка также оснащена распределительным валом Kaffeemaschine, облегченным маховиком, динамично сбалансированным кривошипом и электронным зажиганием.



Байк получил обновленный двигатель на 1000 кубических сантиметров

Аксель и компания также добавили динамические стеки и изготовили пару выхлопных труб из нержавеющей стали со съемными децибелами. Естественно, трансмиссия и главная передача тоже были отремонтированы, а также оснастили байк легким литий-ионным аккумулятором.

Шасси Moto Guzzi тоже претерпело некоторые улучшения. Сзади есть новый комплект амортизаторов Wilbers с восстановленным комплектом вилок и рулевым демпфером впереди.

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Колеса были повторно " обуты" в комплект ободов Morad 18F / 17R со спицами из нержавеющей стали. Kaffeemaschine обновил классические передние тормозные суппорты Brembo и установил диски Le Mans и плетеные шланги из нержавеющей стали. Задний барабанный тормоз снабжен собственным модернизированным рычагом поддержки крутящего момента.



Колеса байка "обуты" в комплект ободов Morad

Изменения делают базу надежной и производительной. Но больше всего внимания привлекает новый кузов Moto Guzzi. Он настолько со вкусом и хорошо выполненный, что больше похож на стандартную классику, чем на кастом – именно этого и хотел Аксель. Но, несмотря на заводской внешний вид, происходит множество предустановок.

Во-первых, танк для топлива построили с нуля, но он основан на установке Laverda SF. Kaffeemaschine 3D отсканировал его, модифицировал в цифровом виде, чтобы он отвечал требованиям Guzzi, а потом вылепил прототип из цельного блока уреола (полиуретанового материала для моделирования). Прототип был использован для изготовления негативной формы, а финальная часть была сделана по ней из углеродного волокна.



Топливный бак построили с нуля

Аналогичный процесс был использован для создания ящика для хранения из углеродного волокна, помещенного под сиденьем. Его замаскировали под пару боковых крышек. Сверху – мягкое сиденье с укороченным крылом и классическим задним фонарем сразу за ним.



Ящик для хранения сделан из углеродного волокна

Также есть несколько отличных дополнений. Багажная полка в верхней части бака – это нестандартная деталь, специально разработанная с системой быстрого отсоединения для крепления сумки на бак.

В кабине есть спидометр с логотипом Kaffeemaschine в специальном креплении, который можно использовать как зажим на руле, а также дроссель и переключатели собственного дизайна. Фара, поворотники и единственное хромированное зеркало – все это сделано в стиле ретро.



Байк получил фирменный спидометр с логотипом Kaffeemachine

Также есть набор ручек с подогревом, и в магазине есть система сидений с подогревом, готова пойти для любого, кто этого захочет. И есть даже порт USB для зарядки, спрятанный внутри рулевой гайки; по верни ее, и порт появится.

На таком байке не только приятно, но и красиво путешествовать. Поэтому можно только позавидовать его новому владельцу!