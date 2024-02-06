Немов нашестя прибульців: поглянь на ці моторошні "хмари НЛО", що ширяють над морем

Біля узбережжя Кі-Вест у Флориді рибалці вдалося випадково зазняти аномальне явище у небі. Серед хмар сформувалися ідеальні кільця, дуже схожі на кіношні НЛО.

Рибалка був приголомшений, коли знімав ці дивовижні кадри. За його словами, це виглядало як "хмари НЛО", що ширяли в небі над морем. Інший спостерігач додав, що це було схоже на нашестя інопланетян.

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"НЛО" над морем у Флориді: який мали вигляд та що це було насправді

Справді, на опублікованих рибалкою фото можна побачити пухкий прошарок хмар, пронизаний низкою ідеально круглих, щільніших утворень. Вони нагадують літаючі тарілки, що ширяють над морем.



Рибалка зафільмував те, що, за його словами, було "НЛО" / Зображення Jam Press Vid



Ці дивні кола зацікавили людей та набули популярності в інтернеті / Зображення Jam Press Vid

Що це було насправді? Дірчасті хмари. Це великі розриви, зазвичай круглі або еліптичні, що можуть з'являтися в перисто-купчастих або шарувато-купчастих хмарах.

дірчасті хмари виникають через те, що переохолоджена вода в хмарах раптово випаровується або замерзає. Вони можуть бути спровоковані літаками та виникають на висоті від 600 метрів до 15 кілометрів.



Цьому є наукове пояснення, але місцеві були спантеличені / Зображення Jam Press Vid



Такі об'єкти в небі фіксували й раніше / Зображення Jam Press Vid

До слова, кілька місяців тому в Каліфорнії інший чоловік зняв щось подібне та поділився цим у соцмережах. Тобто, дірчасті хмари – це не поодинокі випадки, просто люди не так часто звертають погляд догори, як могли б, та ще й не використовують при цьому камеру.