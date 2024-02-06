Рыбак был ошеломлен, когда снимал эти удивительные кадры. По его словам, это выглядело как "облака НЛО", парящие в небе над морем. Другой наблюдатель добавил, что это было похоже на нашествие инопланетян.

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"НЛО" над морем во Флориде: как выглядели и что это было на самом деле

Действительно, на опубликованных рыбаком фото можно увидеть рыхлую прослойку облаков, пронизанную рядом идеально круглых, более плотных образований. Они напоминают летающие тарелки, парящие над морем.



Рыбак снял то, что, по его словам, было "НЛО" / Изображение Jam Press Vid



Эти странные круги заинтересовали людей и приобрели популярность в интернете / Изображение Jam Press Vid

Что это было на самом деле? Дырчатые облака. Это большие разрывы, обычно круглые или эллиптические, что могут появляться в перисто-кучевых или слоисто-кучевых облаках.

Обрати внимание: дырчатые облака возникают из-за того, что переохлажденная вода в облаках внезапно испаряется или замерзает. Они могут быть спровоцированы самолетами и возникают на высоте от 600 метров до 15 километров.



Этому есть научное объяснение, но местные были озадачены / Изображение Jam Press Vid



Такие объекты в небе фиксировали и раньше / Изображение Jam Press Vid

К слову, несколько месяцев назад в Калифорнии другой человек снял нечто подобное и поделился этим в соцсетях. То есть, дырчатые облака – это не единичные случаи, просто люди не столь часто обращают взгляд вверх, сколь могли бы, да еще и не используют при этом камеру.