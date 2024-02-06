Рибалка був приголомшений, коли знімав ці дивовижні кадри. За його словами, це виглядало як "хмари НЛО", що ширяли в небі над морем. Інший спостерігач додав, що це було схоже на нашестя інопланетян.
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Справді, на опублікованих рибалкою фото можна побачити пухкий прошарок хмар, пронизаний низкою ідеально круглих, щільніших утворень. Вони нагадують літаючі тарілки, що ширяють над морем.
Рибалка зафільмував те, що, за його словами, було "НЛО" / Зображення Jam Press Vid
Ці дивні кола зацікавили людей та набули популярності в інтернеті / Зображення Jam Press Vid
Що це було насправді? Дірчасті хмари. Це великі розриви, зазвичай круглі або еліптичні, що можуть з'являтися в перисто-купчастих або шарувато-купчастих хмарах.
Цьому є наукове пояснення, але місцеві були спантеличені / Зображення Jam Press Vid
Такі об'єкти в небі фіксували й раніше / Зображення Jam Press Vid
До слова, кілька місяців тому в Каліфорнії інший чоловік зняв щось подібне та поділився цим у соцмережах. Тобто, дірчасті хмари – це не поодинокі випадки, просто люди не так часто звертають погляд догори, як могли б, та ще й не використовують при цьому камеру.