Французи зробили крутий кастомний байк Thruxton 1200 RS: фото

Кілька років тому паризька майстерня Bad Winners уже бралася за роботу над мотоциклом Thruxton. Тоді проєкт називався Zero Gravity. Тепер же хлопці вирішили взятися за Thruxton 1200 RS. Дивися, як оновили байк!

Джерело: Bike EXIF

Новий кастом побудований на базі моделі Thruxton 1200 RS, і його характеристики вражають. Споряджена маса складає трохи більше як 30 кілограмів, а потужність збільшується на понад 20 кінських сил. Тож повністю екіпірований байк важить близько 165 кілограмів, а його розганятимуть 125 "конячок".

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Thruxton 1200 RS після вдосконалення розвиває 125 кінських сил

Двигун переробили під хот-род. Байк оснастили новим кулачком TEC, комплектом повітрозабірника з високою пропускною спроможністю від Free Spirits. Останній, до слова, збільшує потужність шляхом виходу газів через вихлопні труби Termignoni та короткий глушник, виготовлений на замовлення від SC-Project.



Байк оснастили вихлопними трубами Termignoni

Потужність – лише половина рівняння продуктивності, тому Bad Winners також зосередилися на "додаванні легкості". Надлегкі 17-дюймові моноблочні колеса Dymag CA5 з вуглецевого волокна мають велике значення для динаміки управління та важать менш як 3 кілограми за один.

Колеса взуті у гоночні шини Pirelli Diablo SuperCorsa, дозволені до використання на дорогах, зі складу SC2. Задня шина зі 180 секціями та трохи ширший обід, ніж у приклада, означають, що хлопцям довелося встановити передню зірочку зі зміщенням, щоб забезпечити правильне вирівнювання ланцюга.



Колеса байка взули у гоночну шини Pirelli Diablo SuperCorsa

Кришка бака, кришка фари, сидіння та переднє крило теж зроблені з вуглецевого волокна. Але є традиційний штрих з чорним шкіряним сидінням з кутовими складками, які перегукуються з білими смугами, що частково приховують красиву карбонову фактуру на баку.



Кришка бака, кришка фари, сидіння та переднє крило – з вуглецевого волокна

Кабіна оснащена непомітним розподільчим пристроєм Motone, а також кліпсами Rental, прикріпленими до індивідуального потрійного дерева з вбудованою цифровою панеллю приладів. І саме на цьому в останні кілька місяців була зосереджена велика частина розробки Bad Winners.

Електроніка на сучасних байках – величезна проблема, коли ви плануєте збірку. Ось чому ми вирішили працювати над нашою панеллю приладів. Ми розробили власну материнську плату та програмне забезпечення – у нас є власний інженер-електронник, тому ми можемо зв'язуватися з будь-якою системою CAN Bus,

– зауважив Валід з Bad Winners.

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Над електронікою хлопці працювали самостійно

Bad Winners теж мали низку проблем через COVID-19, але тепер вони відновили свої робочі потужності.

У березні 2020 року ми майже закрили компанію, коли відбувся перший локдаун. У нас було занадто багато проблем, щоб ми могли нормально працювати, доводити проєкти до клієнтів. Наш грошовий потік вмирав. Але ми вирішили зосередити свої зусилля на цифровій стороні та інтернет-магазині. Це спрацювало, і зараз у нас все буде добре,

– кажуть у Bad Winners.



Попри пандемію коронавірусу, хлопці продовжують працювати для своїх клієнтів

Валід зараз працює на новому великому просторі площею 560 квадратних метрів, а компанія налічує 9 співробітників.

Зараз ми виробляємо комплекти та серійні байки. Це єдина життєздатна бізнес-модель, – зазначає він.

Тож власників байків Thruxton хлопці з Bad Winners радо чекають у себе. З їхніми запчастинами можна не лише подарувати нове життя своєму байкові, а й зробити його ще потужнішим.

Усі фото P&M Studio

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