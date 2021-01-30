Несколько лет назад парижская мастерская Bad Winners уже бралась за работу над мотоциклом Thruxton. Тогда проект назывался Zero Gravity. Теперь же ребята решили взяться за Thruxton 1200 RS. Смотри, как обновили байк!

Источник: Bike EXIF

Новый кастом построен на базе модели Thruxton 1200 RS, и его характеристики впечатляют. Снаряженная масса составляет чуть более 30 килограммов, а мощность увеличивается более чем на 20 лошадиных сил. Поэтому полностью экипированный байк весит около 165 килограммов, а его будут разгонять 125 "лошадок" .

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Thruxton 1200 RS после усовершенствования развивает 125 лошадиных сил

Двигатель переделали под хот-род. Байк оснастили новым кулачком TEC, комплектом воздухозаборника с высокой пропускной способностью от Free Spirits. Последний, к слову, увеличивает мощность путем выхода газов через выхлопные трубы Termignoni и короткий глушитель, изготовленный на заказ от SC-Project.



Байк оснастили выхлопными трубами Termignoni

Мощность – только половина уравнения производительности, поэтому Bad Winners также сосредоточились на "добавлении легкости". Сверхлегкие 17-дюймовые моноблочные колеса Dymag CA5 из углеродного волокна имеют большое значение для динамики управления и весят менее 3 килограмма за один.

Колеса обуты в гоночные шины Pirelli Diablo SuperCorsa , разрешенные к использованию на дорогах, из состава SC2. Задняя шина с 180 секциями и немного шире обод, чем в прикладе, означают, что ребятам пришлось установить переднюю звездочку со смещением, чтобы обеспечить правильное выравнивание цепи.



Колеса байка обули в гоночную шины Pirelli Diablo SuperCorsa

Крышка бака, крышка фары, сиденья и переднее крыло тоже сделаны из углеродного волокна. Но есть традиционный штрих с черным кожаным сиденьем с угловыми складками, которые перекликаются с белыми полосами, какие частично скрывают красивую карбоновую фактуру на баке.



Крышка бака, крышка фары, сиденья и переднее крыло – из углеродного волокна

Кабина оснащена незаметным распределительным устройством Motone, а также клипсами Rental, прикрепленными к индивидуальному тройному дереву со встроенной цифровой панелью приборов. И именно на этом в последние несколько месяцев была сосредоточена большая часть разработки Bad Winners.

Электроника на современных байках – огромная проблема, когда вы планируете сборку. Вот почему мы решили работать над нашей панелью приборов. Мы разработали собственную материнскую плату и программное обеспечение – у нас есть собственный инженер-электронщик, поэтому мы можем связываться с любой системой CAN Bus,

– отметил Валид с Bad Winners.

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Над электроникой ребята работали самостоятельно

Bad Winners тоже имели ряд проблем из-за COVID-19, но теперь они восстановили свои рабочие мощности.

В марте 2020 года мы почти закрыли компанию, когда состоялся первый локдаун. У нас было слишком много проблем, чтобы мы могли нормально работать, доводить проекты к клиентам. Наш денежный поток умирал. Но мы решили сосредоточить свои усилия на цифровой стороне и интернет-магазине. Это сработало, и сейчас у нас все будет хорошо,

– говорят в Bad Winners.



Несмотря на пандемию коронавируса, ребята продолжают работать для своих клиентов

Валид сейчас работает на новом большом пространстве площадью 560 квадратных метров, а компания насчитывает 9 сотрудников.

Сейчас мы производим комплекты и серийные байки. Это единственная жизнеспособная бизнес-модель, – отмечает он.

Поэтому владельцев мотоциклов Thruxton ребята из Bad Winners радостью ждут в себя. С их запчастями можно не только подарить новую жизнь своему байку, но и сделать его еще более мощным.

Все фото P&M Studio