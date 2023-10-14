Кажуть, не варто дивитися на затемнення прямо і без чогось, що слугувало б бар'єром між очима і світлом. Справді, ми ж знаємо, що очі чутливі до світла, а певні типи чи рівні світла можуть завдати шкоди. Але чи саме затемнення може?

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Чи шкідливо спостерігати сонячне затемнення безпосередньо

За даними Американської академії офтальмології, це не міф і не міська легенда: справді – не варто спостерігати затемнення безпосередньо і без окулярів або чогось подібного, оскільки це може завдати шкоди очам.

Академія каже, що "погляд прямо на сонце, навіть протягом малого періоду часу, без належного захисту може назавжди пошкодити сітківку ока і навіть може призвести до повної втрати зору".

Ви можете просто дивитися на нього, і це дійсно круто, але весь цей час ви буквально спалюєте клітини своєї сітківки. А коли вони вже спалені, їх неможливо відновити. Це неможливо виправити,

– сказав офтальмолог Віке Вісенте щодо спостереження затемнення.

Експерти кажуть, що для безпечного спостереження за сонцем та затемненням потрібно використовувати сонячні фільтри або окуляри для затемнення. Звичайні сонцезахисні окуляри, навіть дуже темні, не є безпечними для спостереження за сонцем.



Дивитися затемнення безпосередньо можна лише кілька секунд / Фото unsplash@justinmdickey

Якщо дивитися на сонце або затемнення без захисту, то може розвинутися сонячна ретинопатія – пошкодження сітківки ока, яке може спричинити незворотні пошкодження і такі симптоми, як нечіткість зору або сліпі плями, і може призвести до повної сліпоти. Хоча, що важливо, цього не станеться від спостереження затемнення протягом декількох секунд.

– пошкодження сітківки ока, яке може спричинити незворотні пошкодження і такі симптоми, як нечіткість зору або сліпі плями, і може призвести до повної сліпоти. Хоча, що важливо, цього не станеться від спостереження затемнення протягом декількох секунд. Також не варто спостерігати за затемненням або сонцем у бінокль чи телескоп, оскільки лінзи діють як збільшувачі, і шкода для очей може бути набагато більшою. Щоб лінзи або фільтри були придатними, вони мають відповідати стандартам ISO 12312-2.

Як переконатися, що твої лінзи або фільтри безпечні

Маєш переконатися, що твої лінзи або фільтри в хорошому стані, без подряпин або зламаних частин. Треба надягати їх перед тим, як дивитися на небо, і знімати їх тільки в момент повного затемнення, коли поверхня сонця повністю закрита. І треба одразу надягти їх, коли сонце почне з'являтися знову.

До слова: якщо у тебе немає фільтрів або спецокулярів, можна захистити очі за допомогою телевізора або смартфона – так-так, у такому разі затемнення краще подивитися онлайн.