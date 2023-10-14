Говорят, не стоит смотреть на затмение прямо и без чего-то, что послужило бы барьером между глазами и светом. Действительно, мы знаем, что глаза чувствительны к свету, а определенные типы или уровни света могут нанести вред. Но может ли именно затемнение?

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Вредно ли наблюдать солнечное затмение непосредственно

По данным Американской академии офтальмологии, это не миф и не городская легенда: действительно – не стоит наблюдать затмение непосредственно и без очков или чего-то подобного, поскольку это может нанести вред глазам.

Академия говорит, что "взгляд прямо на солнце, даже в течение малого периода времени, без должной защиты может навсегда повредить сетчатку глаз и даже может привести к полной потере зрения".

Вы можете просто смотреть на него, и это действительно круто, но все это время вы буквально сжигаете клетки своей сетчатки. А когда они уже сожжены, их невозможно восстановить. Это невозможно исправить,

– сказал офтальмолог Вике Висенте по поводу наблюдения затмения.

Эксперты говорят, что для безопасного наблюдения за солнцем и затемнением следует использовать солнечные фильтры или очки для затмения. Обычные солнцезащитные очки, даже очень темные, не безопасны для наблюдения за солнцем.



Смотреть затмение напрямую можно всего несколько секунд / Фото unsplash@justinmdickey

Если смотреть на солнце или затмение без защиты, то может развиться солнечная ретинопатия – повреждение сетчатки глаза, которое может привести к необратимым повреждениям и таким симптомам, как нечеткость зрения или слепые пятна, и может привести к полной слепоте. Хотя, что немаловажно, этого не произойдет от наблюдения затмения в течение нескольких секунд.

– повреждение сетчатки глаза, которое может привести к необратимым повреждениям и таким симптомам, как нечеткость зрения или слепые пятна, и может привести к полной слепоте. Хотя, что немаловажно, этого не произойдет от наблюдения затмения в течение нескольких секунд. Также не стоит наблюдать за затмением или солнцем в бинокль или телескоп, поскольку линзы действуют как увеличители, так что и вред для глаз может быть гораздо больше. Чтобы линзы или фильтры были пригодны, они должны соответствовать стандартам ISO 12312-2.

Как убедиться, что твои линзы или фильтры безопасны

Надо убедиться, что твои линзы или фильтры в хорошем состоянии, без царапин или сломанных частей. Надо надевать их перед тем, как смотреть на небо, и снимать их только в момент полного затемнения, когда поверхность солнца полностью закрыта. И надо сразу надеть их, когда солнце начнет появляться снова.

К слову: если у тебя нет фильтров или спецочков, можно защитить глаза с помощью телевизора или смартфона – да-да, в таком случае затмение лучше посмотреть онлайн.