Дослідження, яких стає усе більше, свідчать, що гени містять схильності до певних захворювань, а проте здорові звички можуть допомогти зменшити ризики. До прикладу, дослідження однояйцевих близнюків у 2016 виявило, що генетичні фактори зумовлюють 20 – 30% відмінностей у тривалості життя, решту ж диктують спосіб життя та навколишнє середовище.

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Краще спершу виявити, ніж потім шкодувати

Більшість ознак, пов'язаних з тривалістю життя і здоров'ям, мають комплексний характер. Це стверджує Бартек Ногал, лікар і провідний науковець компанії InsideTracker, яка використовує аналіз крові та ДНК для розробки індивідуальних планів здоров'я. За словами Ногала, тривалість і якість життя залежать не від одного гена, а від сотень, тисяч або навіть мільйонів генетичних варіацій.

І сімейна історія хвороби не означає, що генетика візьме гору, каже доктор Гері Смолл, професор психіатрії в Hackensack Meridian Health. Дослідження показують, що дієта, фізичні вправи та управління стресом можуть впливати на наше здоров'я, потенційно змінюючи експресію генів, пов'язаних з ризиком захворювання.

Генетичні та довкільні фактори вплину на наше життя – які важливіші? / Фото freepik

Часто в медицині захворювання залишаються невиявленими, доки не з'являються симптоми. Хороша новина в тому, що чекати на них необов'язково – можна проходити профілактичні тестування та виявляти потенційні захворювання до того, як вони стануть проблемою. У цьому розрізі будь-які натяки на негативні результати можна розглядати як можливості для вдосконалення.

З іншого боку, попереджає Смолл, перевантаження інформацією може викликати тривогу. А тому слід обов'язково поговорити зі своїм лікарем про те, чи є сенс здавати той чи інший тест. І вже після цього запитати себе, чи нова інформація може піти на користь і допомогти скоригувати свій спосіб життя. А звички, ми всі це знаємо, важко змінити, це вимагатиме великої дисципліни.

Отже, як бачимо, генетика грає неймовірно важливу роль у тому, як ми живемо і які хронічні захворювання можемо мати. Однак, схоже, фізичні вправи, розумова стимуляція, управління стресом, сон і харчування можуть грати також дуже важливу роль у зменшенні ризиків.

у тому, як ми живемо і які хронічні захворювання можемо мати. Однак, схоже, фізичні вправи, розумова стимуляція, управління стресом, сон і харчування можуть грати також дуже важливу роль у зменшенні ризиків. Але якщо ми не повністю усвідомлюємо роль, яку відіграють наші дії, ми навряд чи насправді будемо дотримуватися поведінки, корисної для здоров'я і довголіття. Тому найкращий спосіб "перемогти генетику" – це сформувати здорові звички та підтримувати їх щодня.

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