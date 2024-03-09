Исследования, которых становится все больше, свидетельствуют, что гены содержат склонности к определенным заболеваниям, однако здоровые привычки могут помочь уменьшить риски. К примеру, исследования однояйцевых близнецов в 2016 году выявило, что генетические факторы обусловливают 20 – 30% различий в продолжительности жизни, остальные же диктуют образ жизни и окружающая среда.

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Лучше сначала обнаружить, чем потом жалеть

Большинство признаков, связанных с продолжительностью жизни и здоровьем, имеют комплексный характер. Это утверждает Бартек Ногал, врач и ведущий ученый компании InsideTracker, которая использует анализ крови и ДНК для разработки индивидуальных планов здоровья. По словам Ногала, продолжительность и качество жизни зависят не от одного гена, а от сотен, тысяч или даже миллионов генетических вариаций.

И семейная история болезни не означает, что генетика возьмет верх, говорит доктор Гэри Смолл, профессор психиатрии в Hackensack Meridian Health. Исследования показывают, что диета, физические упражнения и управление стрессом могут влиять на наше здоровье, потенциально изменяя экспрессию генов, связанных с риском заболевания.

Генетические и окружающие факторы влияют на нашу жизнь – какие важнее? / Фото freepik

Часто в медицине заболевания остаются невыявленными, пока не появляются симптомы. Хорошая новость в том, что ждать их необязательно – можно проходить профилактические тестирования и выявлять потенциальные заболевания до того, как они станут проблемой. В этом разрезе любые намеки на негативные результаты можно рассматривать как возможности для совершенствования.

С другой стороны, предупреждает Смолл, перегрузка информацией может вызвать тревогу. А потому следует обязательно поговорить со своим врачом о том, есть ли смысл сдавать тот или иной тест. И уже после этого спросить себя, может ли новая информация пойти на пользу и помочь скорректировать свой образ жизни. А привычки, мы все это знаем, трудно изменить, это потребует большой дисциплины.

Итак, как видим, генетика играет невероятно важную роль в том, как мы живем и какие хронические заболевания можем иметь. Однако, похоже, физические упражнения, умственная стимуляция, управление стрессом, сон и питание могут играть также очень важную роль в уменьшении рисков.

в том, как мы живем и какие хронические заболевания можем иметь. Однако, похоже, физические упражнения, умственная стимуляция, управление стрессом, сон и питание могут играть также очень важную роль в уменьшении рисков. Но если мы не полностью осознаем роль, которую играют наши действия, мы вряд ли на самом деле будем придерживаться поведения, полезного для здоровья и долголетия. Поэтому лучший способ "победить генетику" – это сформировать здоровые привычки и поддерживать их ежедневно.

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