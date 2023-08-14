Після інтенсивного сеансу мастурбації у тебе прискорюється серцебиття і ти пітнієш так, наче щойно пробіг кілька кілометрів. Тобі може здаватися, що ти робиш багато, але, на жаль, витрата енергії може бути не такою інтенсивною, як би тобі хотілося.

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Партнерський секс може забирати трохи більше енергії, але ти все одно спалюєш лише близько 4,2 калорії за хвилину, згідно з невеликим дослідженням, проведеним вченими з Монреальського університету у 2013 році. Додай до цього той факт, що секс зазвичай триває лише 5,4 хвилини, і ти, ймовірно, не отримуєш того тренування, на яке розраховував.

Швидкого спалювання калорій не буде

Для порівняння: звичайне тренування високої інтенсивності зазвичай призводить до спалювання близько 9,2 калорії за хвилину. Це приблизні дані, адже ці дослідження дуже обмежені, і потрібно провести більше досліджень. Хоча ти спалюєш більше калорій, ніж якби просто лежав без діла, ти, ймовірно, не спалюєш достатньо для того, щоб це були значні витрати калорій.

Я ніколи не бачила достовірної оцінки кількості калорій, що спалюються під час сексу, а тим більше мастурбації. Деякі вчені підраховували за частотою серцебиття і подібними показниками, але такі підрахунки не мають надійного зв'язку з калоріями. Ми навіть не знаємо, скільки зазвичай триває мастурбація, щоб мати можливість порівняти її тривалість із сексом,

– каже дослідниця сексу Ніколь Прауз, доктор філософії.



Збудження здатне пригнічувати гормон голоду / Фото freepik

Однак, за словами Прауз, сексуальне збудження пригнічує гормон "голоду" грелін. Тому воно може зменшити відчуття голоду. Але, знову ж таки, потрібно провести більше досліджень, щоб визначити, чи є це законним способом мастурбації для схуднення.

Які ще переваги мастурбації для здоров'я?

Те, що мастурбація не допомагає схуднути, не означає, що нею не варто займатися.

Мастурбація до оргазму майже не вивчається експериментально, що необхідно для того, щоб довести, що мастурбація приносить користь, але існує безліч позитивних асоціацій,

– говорить Прауз.

Мастурбація до кульмінації збільшує виділення окситоцину і пролактину, що може викликати відчуття розслаблення і щастя після оргазму. Також було помічено, що це збільшує латентність сну у тварин, і очікується, що подібна реакція буде і у людей.

У тих, хто мастурбує частіше, також спостерігається вища самооцінка, більш регулярні оргазми, вища задоволеність стосунками та сексуальним життям, здоровіша сперма,

– каже Прауз.

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Це переваги, в які варто інвестувати, незалежно від того, що відбувається з вашою вагою.

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