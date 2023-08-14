После интенсивного сеанса мастурбации у тебя ускоряется сердцебиение и ты потеешь так, будто только пробежал несколько километров. Тебе может казаться, что ты делаешь многое, но, к сожалению, расход энергии может быть не столь интенсивным, как бы тебе хотелось.

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Партнерский секс может забирать немного больше энергии, но ты все равно сжигаешь только около 4,2 калории в минуту, согласно небольшому исследованию, проведенному учеными из Монреальского университета в 2013 году. Добавь к этому тот факт, что секс обычно длится всего 5,4 минуты, и ты, вероятно, не получаешь той тренировки, на которую рассчитывал.

Быстрого сжигания калорий не будет

Для сравнения: обычная тренировка высокой интенсивности обычно приводит к сжиганию около 9,2 калории в минуту. Это приблизительные данные, ведь эти исследования очень ограничены и нужно провести больше исследований. Хотя ты сжигаешь больше калорий, чем просто лежал бы без дела, ты, вероятно, не сжигаешь достаточно для того, чтобы это были значительные расходы калорий.

Я никогда не видела достоверной оценки количества сжигаемых калорий во время секса, а тем более мастурбации. Некоторые ученые подсчитывали по частоте сердцебиения и подобным показателям, но такие подсчеты не имеют надежной связи с калориями. Мы даже не знаем, сколько обычно длится мастурбация, чтобы иметь возможность сравнить ее продолжительность с сексом.

– говорит исследовательница секса Николь Прауз, доктор философии.



Возбуждение способно угнетать гормон голода / Фото freepik

Однако, по словам Прауз, сексуальное возбуждение угнетает гормон "голода" грелина. Поэтому оно может снизить чувство голода. Но опять же нужно провести больше исследований, чтобы определить, является ли это законным способом мастурбации для похудения.

Какие еще преимущества мастурбации для здоровья?

То, что мастурбация не помогает похудеть, не значит, что ею не следует заниматься.

Мастурбация к оргазму почти не изучается экспериментально, что необходимо для того, чтобы доказать, что мастурбация приносит пользу, но существует множество положительных ассоциаций,

– говорит Прауз.

Мастурбация к кульминации увеличивает выделение окситоцина и пролактина, что может вызвать чувство расслабления и счастья после оргазма. Также было замечено, что это увеличивает латентность сна у животных и ожидается, что подобная реакция будет и у людей.

У тех, кто мастурбирует чаще, также наблюдается более высокая самооценка, более регулярные оргазмы, более высокая удовлетворенность отношениями и сексуальной жизнью, здоровая сперма,

– говорит Прауз.

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Это преимущества, в которые следует инвестировать, независимо от того, что происходит с вашим весом.

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