Мозолі на долонях: як виникають і як можуть нашкодити здоров'ю

Джерело:Healthline
Мозолі – це результат тривалого механічного впливу на якесь певне місце на шкірі людини. Виявляється цей результат у формі затверділих утворень або пухирців із рідиною.
Це нормальна реакція організму – так він захищає себе від потенційного проникнення шкідливих мікроорганізмів. Сьогодні на Men 24 поговоримо про мозолі на долонях.
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Зазвичай мозолі на долонях з'являються після важкої фізичної праці руками із використанням лопати, молотка тощо. А також після занять спортом – на турніках, із гантелями чи штангою. Але й це ще не все.
Врахувати треба й те, що мозолі можуть виникати не тільки через механічні чинники, а й:
Мозолі на долонях можуть виникнути через доволі багато факторів впливу / Фото unsplash
Частково так – якщо припинити дію на шкіру подразника. Але так стається не завжди, і це певною мірою небезпечно.
Дійсно, іноді виникає така потреба – наприклад, у тих випадках, коли через мозолі на долонях виникають ранки. І вони тривалий час не загоюються. Або коли мозоль глибоко в'їдається в шкіру.
Прибрати мозоль не складно. А от прибрати причину її виникнення – набагато складніше.
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Отже, коли виникає потреба лікування мозолі, слід: