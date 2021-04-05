Шампунь вперше з'явився у 1903 році. Його представив світові німецький хімік Ганс Шварцкопф. Та він і уявити собі не міг, наскільки великий вибір цього засобу згодом з'явиться.

Є шампуні для сухого волосся та жирного, для фарбованого, для штучного та природного. Є шампуні для різних типів шкіри. І, звісно, є чоловічі та жіночі.

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Чому чоловікові потрібен саме чоловічий шампунь

Тестостерон та інша хімія

Чоловічий гормон – тестостерон – ущільнює епітеліальний шар шкіри. Також у чоловіків шкіра має більше колагену (головний білок сполучної тканини). Шкіра чоловіків еластичніша, бо краще утримує вологу.

Отже, мити голову чоловікам треба шампунями з підвищеним вмістом поверхнево-активних речовин (ПАР). Інакше вона просто не промиється.

Ні – алопеції та лупі

Чоловіча й жіноча шкіра різняться й кислотно-лужним балансом – у жінок рівень PH вищий. Якщо мити голову шампунем з невідповідним РН, можна отримати передчасну лисину.

У жіночих шампунях також найчастіше є силікон. Він перешкоджає надходженню у клітини шкіри голови кисню, вологи, ускладнює роботу сальних залоз. Наслідок – лупа.



Якщо жінка дає тобі свій шампунь – сім разів подумай, чи варто брати / Фото unsplash

Нешампунисті шампуні

Виробники шампунів у розробці засобів враховують, скажімо так, статеві особливості. Зокрема, чоловіки – за стереотипом – більше рухаються, частіше пітніють. Тобто, частіше (начебто) миють голову.

Тому для них роблять більш шампунисті шампуні. А для жінок – менш. Якщо чоловік помиє голову жіночим, то дуже швидко – вже через пів дня – знову матиме брудне волосся.

Не слід іти проти природи

Чоловіче волосся міцніше, жорсткіше, грубше. А отже, легше переносить перепади температури, спеку та холод. Жіночий шампунь може вплинути на ці якості – і вплинути негативно.

Також у чоловічі засоби для миття входять компоненти для зміцнення волосся, зволоження, глибшого очищення шкіри. Тож треба звертати увагу на склад шампуню – він має робити волосся важчим, а не легшим, як у жінок.

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Ну і на запах не завадить звернути увагу. Далеко не всім чоловікам сподобається пахнути полуницею або персиками. Але це, звісно, в останню чергу.