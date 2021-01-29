Мундштук для двох: дивні винаходи, які не дожили до наших днів

Винахідники творять прогрес людства, але не всі та не завжди. Про яскравий приклад цього – найеротичніший із непотрібних винаходів – розповість Men 24.

Джерело: Men 24

Прогрес людства найчастіше залежить від винахідників. Але вони можуть утнути щось таке, що й не знаєш, що думати. Що, наприклад, можна подумати про найеротичніший із непотрібних винаходів – мундштук для двох?

До теми Капелюхопідіймач автоматичний: дивні винаходи, які не дожили до наших днів

Мундштук для двох

Куріння набуло нечуваної популярності у 1940-х роках. Виробники сигарет переживали буквально золоту еру. Звісно, чи не кожна людина з бізнесовою жилкою хотіла цю нагоду використати, аби підзаробити.

Ось тоді й з'явилися мундштуки для двох. Ідея в тім, щоб закохані пари могли насолоджуватися курінням без відриву один від одного.

У рекламних роликах того часу дозволяли собі навіть значні ризики – наприклад, показувати не тільки чоловіка з жінкою, а й двох хлопців, які курять з одного мундштука. Але, звісно, на спортивному матчі.



Мундштук для двох – хіба може бути кращий вияв кохання? / Фото pinterest

Довго цей винахід не прожив – виявилося, що не так вже це й зручно.

Втім, певний час індустрія їх випускала, а ще – мундштуки з портативною попільничкою, мундштуки з парасолькою (щоб курити під дощем), і навіть мундштуки на всю пачку за раз – для гіперекстремалів.

Це цікаво Кольт-миротворець і кулемет Максима: стволи, які перевернули світ у XIX столітті – 1