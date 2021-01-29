Изобретатели творят прогресс человечества, но не все и не всегда. Об ярком примере – самом эротичном из ненужных изобретений – расскажет Men 24.

Источник: Men 24

Прогресс человечества зачастую зависит от изобретателей. Но они могут выкинуть что-то такое, что и не знаешь, что думать. Что, например, можно подумать об самом эротичном из ненужных изобретений – мундштуке для двоих?

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Мундштук для двоих

Курение приобрело неслыханную популярность в 1940-х годах. Производители сигарет переживали буквально золотую эру. Конечно, едва ли не каждый человек с бизнесовой жилкой хотел эту возможность использовать, чтобы подзаработать.

Вот тогда и появились мундштуки для двоих. Идея в том, чтобы влюбленные пары могли наслаждаться курением без отрыва друг от друга.

В рекламных роликах того времени позволяли себе даже значительные риски – например, показывать не только мужчину с женщиной, но и двух парней, которые курят из одного мундштука. Но, конечно, на спортивном матче.



Мундштук для двоих – разве может быть лучшее проявление любви? / Фото pinterest

Долго сие изобретение не прожило – оказалось, что не так уж это и удобно.

Впрочем, некоторое время индустрия их выпускала, а еще – мундштуки с портативной пепельницей, мундштуки с зонтиком (чтобы курить под дождем), а также мундштуки на всю пачку за раз – для гиперэкстремалов.