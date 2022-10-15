Напередодні ми розповідали про українського пілота, котрому біля Вінниці довелося катапультуватися. Він успішно знищив 5 безпілотників-камікадзе, але під час виконання завдання пошкодив свою "пташку". На щастя, Герой вцілів і ми можемо побачити того, хто доблесно прикривав небо над нами.

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Готовий хоч завтра повертатися у стрій

Український льотчик з позивним KARAYA став ще одним героєм сучасності. І попри те, що 12 жовтня він заледве врятувався з пошкодженого літака, хлопець готовий ледь не вже братися за штурвал винищувача, продовжуючи боронити Україну.



KARAYA збив 12 жовтня 5 іранських БпЛА над Вінниччиною / Фото Повітряних сил ЗСУ

Про свою готовність знищувати ворога він розповів під час телемарафону. Зауважимо, що винищувач очікує на відважного пілота у його частині. KARAYA зізнається, що залюбки знищував би ворогів на F-16. Але й радянська техніка дозволяє йому та побратимам завдати чималої прочуханки окупантам на рідній землі.

Ворог, не маючи успіхів на полі бою, починає переходити до терору цивільного населення, знищуючи не військові об'єкти, а дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту й інші "центри ухвалення рішень",

– наголосив KARAYA.

Пілот також додав, що для нових атак окупанти використовують іранські дрони. Але і до ударів ними наші військові адаптувалися дуже швидко. Водночас, зізнається KARAYA, це досить непроста ціль. Утім, для українців немає нічого неможливого. Тож він разом зі своїми побратимами розправляється з усіма можливими видами озброєння, якими по Україні б'ють росіяни.

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Знищення дронів 12 жовтня стало справжнім шоу

Зауважимо, що за знищення іранських безпілотників "Шахід-136" мешканці Вінниччини мали можливість спостерігати буквально у режимі "живого включення". Тож момент, коли пілоту довелося відвести понищений літак за межі області, не на жарт їх злякав. Але добре, що все закінчилося добре.



KARAYA катапультувався з літака, який вийшов з ладу / Фото Повітряних сил ЗСУ

Сам KARAYA, до слова, розповів, як пілоти ліквідують ворожі цілі. Він зауважив, що вночі наведення здійснюють завдяки радіолокаційному способу. Вдень, зізнається він, працювати значно легше. Адже у пілота з'являється можливість безпосередньо побачити повітряну ціль.

Дивися, як KARAYA вишиває у небі над Україною: відео

Нагадаємо, що пілот Повітряних сил ЗСУ KARAYA 12 жовтня виконував завдання зі знищення іранських безпілотників на Вінниччині. Тоді він збив 5 ворожих дронів, а близько 21:00 його літак зазнав аварії. Тож захиснику довелося відвести його від Вінницької області, а самому – катапультуватися.