А ще спорт був і залишається важливим майданчиком для розв'язання навіть політичних і соціальних питань. Нижче – кілька яскравих цьому прикладів.
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Символ надії
Після розпаду Радянського Союзу Литва відновила свою незалежність і брала участь у літніх Олімпійських іграх 1992 року як суверенна країна.
- Та от біда – збірна Литви з баскетболу не мала на той час грошей на поїздку. Аж поки раптово не дала ці гроші американська рок-група Grateful Dead.
- Збірна Литви здобула тоді бронзову медаль – і стала символом надії для країни, яку 50 років придушував радянський кулак.
Литовська команда дивом потрапила на Олімпіаду, і здобула медаль / Фото allbasketball
"Найполітизованіший" футбольний матч в історії
У 1979 році в Ірані відбулася революція. До того року відносини цієї країні зі США були непоганими, та потім все розвалилося.
- Через два десятиліття, у 1998, країни зіграли одна проти одної на Чемпіонаті світу з футболу. На тлі гострої політичної кризи Іран переміг США з рахунком 2:1.
- У США матч назвали "найполітизованішим за всю історію чемпіонатів світу". А в Ірані його святкували настільки бурхливо, що... Мало не вчинили ще одну революцію.