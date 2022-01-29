А еще спорт был и остается важной площадкой для решения политических и социальных вопросов. Ниже – несколько ярких этому примеров.

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Символ надежды

После распада Советского Союза Литва восстановила свою независимость и участвовала в летних Олимпийских играх 1992 года как суверенная страна.

Но вот беда – у сборной Литвы по баскетболу не было денег на поездку. Пока внезапно не дала эти деньги американская рок-группа Grateful Dead.

Сборная Литвы выиграла тогда бронзовую медаль, и стала символом надежды для страны, которую 50 лет подавлял советский кулак.



Литовская команда чудом попала на Олимпиаду и завоевала медаль / Фото allbasketball

"Самый политизированный" футбольный матч в истории

В 1979 году в Иране произошла революция. К тому году отношения этой страны с США были неплохими, а потом все развалилось.