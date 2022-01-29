А еще спорт был и остается важной площадкой для решения политических и социальных вопросов. Ниже – несколько ярких этому примеров.
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Символ надежды
После распада Советского Союза Литва восстановила свою независимость и участвовала в летних Олимпийских играх 1992 года как суверенная страна.
- Но вот беда – у сборной Литвы по баскетболу не было денег на поездку. Пока внезапно не дала эти деньги американская рок-группа Grateful Dead.
- Сборная Литвы выиграла тогда бронзовую медаль, и стала символом надежды для страны, которую 50 лет подавлял советский кулак.
Литовская команда чудом попала на Олимпиаду и завоевала медаль / Фото allbasketball
"Самый политизированный" футбольный матч в истории
В 1979 году в Иране произошла революция. К тому году отношения этой страны с США были неплохими, а потом все развалилось.
- Через два десятилетия, в 1998, страны сыграли друг против друга на Чемпионате мира по футболу. На фоне острейшего политического кризиса Иран победил США со счетом 2:1.
- В США матч назвали "самым политизированным за всю историю чемпионатов мира". А в Иране его праздновали настолько бурно, что... Чуть ли не совершили еще одну революцию.