Утім, історія знає задокументовані випадки, коли дорослі чи діти проявляли немислиму силу у ситуаціях життя або смерті. Розповімо на Men 24 про кілька найцікавіших, у яких чоловіки показали себе з геть несподіваного боку.

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Супермен Френк

У липні 2013 у Ньюфаундленді Френк Ватчер разом зі своїм тестем Сесілом Стаклессом замінював гальма на джипі. Поки Сесіл ходив до сараю по затискач для гальм, джип якось розбалансувався і впав на Френка. Сесіл кинувся на допомогу.

Чоловікові було 72 роки , а проте він зміг підняти машину настільки, щоб Френк звільнився. Згодом Френку довелося накласти 38 швів тільки на голову, але він повністю одужав.

, а проте він зміг підняти машину настільки, щоб Френк звільнився. Згодом Френку довелося накласти 38 швів тільки на голову, але він повністю одужав. Сесіла почали називати Суперменом у громаді. Та сам Сесіл казав, що "просто зробив те, що міг" і ніколи раніше не підіймав нічого настільки важкого.

Геракл Остін

Остін Сміт гостював у бабусі й дідуся. Його 74-річний дідусь Ерні був у гаражі, лагодив гальма на старому автомобілі. Аж раптом прослизнувся на маслі, схопився за бампер і зрушив машину. 907-кілограмовий Buick затиснув чоловіка під собою.

Остін налякався і не знав, що робити, йому було тільки 15 років. Тож зрештою зробив єдине, що міг придумати – підняв тонну автомобіля з діда. Просто став навколішки й з усіх сил штовхнув Buick вгору. І не тільки підняв машину, але й відштовхнув її на пів метра назад, щоб звільнити дідуся.

Тож зрештою зробив єдине, що міг придумати – підняв тонну автомобіля з діда. Просто став навколішки й з усіх сил штовхнув Buick вгору. І не тільки підняв машину, але й відштовхнув її на пів метра назад, щоб звільнити дідуся. Остін займався багатьма видами спорту та регулярно тренувався, але він охоче визнає, що підіймати транспортні засоби вагою в одну тонну – це не щось, що він міг би зробити знову. У дідуся були зламані ребра, але згодом він повністю вилікувався.

Термінатор Голт

Джей Голт із Глостера, штат Вірджинія, став свідком аварії. Він побіг на місце події, бо бачив, що автомобіль перекинувся, а дочка жінки – водійки позашляховика кричала, що її мати опинилася у пастці. Ще й крики дитини в авто були жахливими.

Голту вдалося вмовити переляканого хлопчика вилізти з автомобіля. А тоді він підставив плече під раму дверей і сказав собі: "Усе, що мені потрібно зробити, це просто встати". Саме це він і зробив – підняв машину. Жінка була достатньо при свідомості, щоб самостійно витягнути себе зі сталевої смертельної пастки.

Саме це він і зробив – підняв машину. Жінка була достатньо при свідомості, щоб самостійно витягнути себе зі сталевої смертельної пастки. У підсумку всі учасники аварії повністю одужали. Примітно, що Голт був ветераном війни в Іраку, а лише за рік до описаного випадку витягнув двох людей із палаючого будинку.



Герой спить у кожному, та бувають випадки, коли він просто мусить прокинутися / Фото fxquadro

Незламний Кенні

Одного разу Кенні Франклін викликав на роботу таксі, як він часто робив. Раптом під час інтенсивного руху водій почав страждати від судом. На початку нападу його нога була на педалі газу, авто почало стрімко прискорюватись, а кермо ніхто не контролював.

Неймовірно, але Кенні з заднього сидіння зміг взяти контроль над кермом, зняти ногу водія з педалі газу та відвести автомобіль у безпечне місце. І так врятував своє життя, життя водія таксі й незліченну кількість життів, запобігши великій аварії. Та це ще не все.

над кермом, зняти ногу водія з педалі газу та відвести автомобіль у безпечне місце. І так врятував своє життя, життя водія таксі й незліченну кількість життів, запобігши великій аварії. Та це ще не все. Поліцейський зі штату Флорида Джек Гайпс зупинився позаду авто, яке рухалося нерівномірно. До цієї миті водій отямився, але не зорієнтувався і помилково дав задній хід – якраз коли наближався офіцер Гайпс. І той опинився під транспортним засобом. Щоб урятувати чоловіка, довелося підняти машину. І це зробив Кенні.

Упертий Зак

Шістнадцятирічний Зак Кларк займався садівництвом з матір’ю Лорою вдома у Батлері, штат Огайо, у вересні 2019. Сусід працював зі своїм Volkswagen Passat у будинку неподалік. Раптом дружина сусіда почала кричати по допомогу.

Лора і Зак кинулися туди й побачили, що з-під авто стирчать тільки ноги чоловіка – голова та ребра здавалися розтрощеними. "Ми ніяк не зможемо підняти цю машину", – сказала Лора, але Зак не міг здатися. І знайшов у собі сили підняти Passat у 1360 кілограмів, а Лора з дружиною сусіда витягли чоловіка з-під машини.

– сказала Лора, але Зак не міг здатися. І знайшов у собі сили підняти Passat у 1360 кілограмів, а Лора з дружиною сусіда витягли чоловіка з-під машини. У нього були зламані ребра та рани на обличчі, але зрештою сусід одужав без будь-яких тривалих травм. Зак торік втратив батька, і, як згодом казав, отримав сили підняти машину саме тому, що хотів врятувати сусіда, "щоб він був зі сім’єю".

Надшвидкий Нік

21 грудня 2009 року Нік Гарріс відвіз доньку до школи та спостерігав, як вона весело побігла на навчання. Тим часом поруч тротуаром йшла інша дівчинка – шестирічна Ешлін Гаф. З під’їзної дороги з’їжджала машина.