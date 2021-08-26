Нарощуємо м'язи та спалюємо калорії: вибухове тренування з гантелями
Джерело:інстаграм Ніка Волкера
Побудова тіла своєї мрії – справжній марафон. Тож ми закликаємо тебе не зупинятися на половині шляху. А допомогти тобі у цьому можуть різноманітні вправи, які триматимуть тіло у тонусі. І саме про такий комплекс ми розповімо далі.
Вправами поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. З його допомогою ти зможеш не лише підтримувати своє тіло у формі, а й нарощувати омріяний рельєф. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!
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Це тренування особливо цінне тим, що для його виконання тобі необхідні лише гантелі. А це означає, що не потрібно буде у холодний дощовий день виходити з дому, щоб привести себе у форму.
Нік Волкер зауважує, що використання тренувань для усього тіла допоможе тобі по-різному – в загальному розвитку сили та стабільності, наборі м'язової маси, а також спалюванні жиру. Тож у тебе надзвичайно високі шанси отримати тіло своєї мрії, якщо викладатимешся на всі 100%!Не забувай розігрітися, щоб уникнути травматизму під час тренування!
Тренування усього тіла
- Зворотний випад зі згинанням рук: 3 підходи по 12 повторень на кожну ногу.
- Присідання з пресом від грудей: 3 підходи по 15 повторень.
- Підйоми руки у планці: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.
- Високі відтискання: 3 підходи по 12 повторень.
Порада: не забувай відпочивати протягом 30 – 45 секунд між підходами.
Дивися на відео, як виконувати потужний суперсет від Ніка Волкера:
Спробуй виконувати ці вправи як суперсет або ж додавати до своєї повсякденної програми тренувань. З їхньою допомогою ти зможеш урізноманітнити свій тренувальний план, що дозволить підтримувати у тонусі твої м'язи.
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Текст публікації Ніка Волкера:
ТРЕНУВАННЯ УСЬОГО ТІЛА!!!
Проведіть по екрану для тренування, збереження й обміну!
Тільки гантелі
1-й слайд: Розважтеся з фітнесом. Життя надто коротке!!!
Слайди 2 – 5: Використання тренувань для всього тіла допоможе вам по-різному – в загальному розвитку сили та стабільності, наборі м'язів і спалювання жиру!
Останній слайд: можливо, це не завжди буде красиво, але насолоджуйтеся ВАШОЮ подорожжю!
Тренування
1. Зворотний випад зі згинанням рук: 3 підходи по 12 повторень на кожну ногу.
2. Присідання з пресом від грудей: 3 підходи по 15 повторень.
3. Підйоми руки у планці: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.
4. Високі відтискання: 3 підходи по 12 повторень.
Відпочивайте 30 – 45 секунд між підходами!