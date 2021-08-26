Нарощуємо м'язи та спалюємо калорії: вибухове тренування з гантелями

Побудова тіла своєї мрії – справжній марафон. Тож ми закликаємо тебе не зупинятися на половині шляху. А допомогти тобі у цьому можуть різноманітні вправи, які триматимуть тіло у тонусі. І саме про такий комплекс ми розповімо далі.

Вправами поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. З його допомогою ти зможеш не лише підтримувати своє тіло у формі, а й нарощувати омріяний рельєф. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!

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Це тренування особливо цінне тим, що для його виконання тобі необхідні лише гантелі. А це означає, що не потрібно буде у холодний дощовий день виходити з дому, щоб привести себе у форму.

Нік Волкер зауважує, що використання тренувань для усього тіла допоможе тобі по-різному – в загальному розвитку сили та стабільності, наборі м'язової маси, а також спалюванні жиру. Тож у тебе надзвичайно високі шанси отримати тіло своєї мрії, якщо викладатимешся на всі 100%!

Тренування усього тіла

Зворотний випад зі згинанням рук: 3 підходи по 12 повторень на кожну ногу. Присідання з пресом від грудей: 3 підходи по 15 повторень. Підйоми руки у планці: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку. Високі відтискання: 3 підходи по 12 повторень.

Порада: не забувай відпочивати протягом 30 – 45 секунд між підходами.

Дивися на відео, як виконувати потужний суперсет від Ніка Волкера:

Спробуй виконувати ці вправи як суперсет або ж додавати до своєї повсякденної програми тренувань. З їхньою допомогою ти зможеш урізноманітнити свій тренувальний план, що дозволить підтримувати у тонусі твої м'язи.

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Текст публікації Ніка Волкера:

ТРЕНУВАННЯ УСЬОГО ТІЛА!!!

Проведіть по екрану для тренування, збереження й обміну!

Тільки гантелі



1-й слайд: Розважтеся з фітнесом. Життя надто коротке!!!



Слайди 2 – 5: Використання тренувань для всього тіла допоможе вам по-різному – в загальному розвитку сили та стабільності, наборі м'язів і спалювання жиру!



Останній слайд: можливо, це не завжди буде красиво, але насолоджуйтеся ВАШОЮ подорожжю!



Тренування

1. Зворотний випад зі згинанням рук: 3 підходи по 12 повторень на кожну ногу.

2. Присідання з пресом від грудей: 3 підходи по 15 повторень.

3. Підйоми руки у планці: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.

4. Високі відтискання: 3 підходи по 12 повторень.

Відпочивайте 30 – 45 секунд між підходами!