Ним поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. За допомогою цих вправ ти зможеш не лише додати сили, а й "проявити" кубики преса. Гарантуємо, результати тобі сподобаються!
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Як зміцнити м'язи кора
Коли справа доходить до тренування кора, важливо працювати з високою інтенсивністю та змішувати рухи, до яких ти, можливо, не звик! Ось одне з моїх тренувань, яке я часто використовую, щоб підтримувати м'язи кора сильними і стабільними,
– зауважує він.
- Скручування у високій планці з розгинанням: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.
- Бокові скручування у позі собаки: 3 підходи по 30 секунд.
- Тяга до ніг у скручуванні: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.
- Скручування з розведенням ніг: 3 підходи по 20 повторень.
Порада: не забувай відпочивати між кожною вправою по 15 секунд!
Дивися на відео, як виконувати тренування від Ніка Волкера:
Візьми на озброєння цей комплекс вправ від Ніка Волкера. Гарантуємо, деякі з цих вправ ти ніколи не використовував для роботи над своїм пресом. То чом би не почати уже сьогодні?
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Текст публікації Ніка Волкера:
Повне прокачування м'язів кора
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Коли справа доходить до тренування кора, важливо працювати з високою інтенсивністю і змішувати рухи, до яких ви, можливо, не звикли! Ось одне з моїх тренувань, яке я часто використовую, щоб підтримувати м'язи кора сильними та стабільними.
Вправи
Скручування у високій планці з розгинанням: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.
Бокові скручування у позі собаки: 3 підходи по 30 секунд.
Тяга до ніг у скручуванні: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.
Скручування з розведенням ніг: 3 підходи по 20 повторень.
Відпочивайте 15 секунд між кожним рухом!
НАГАДУВАННЯ: прес – це результат сильної, послідовної дієти та програми, яка сприяє розвитку вашого ядра!!!
Подивіться мої програми та електронну книгу Abs за посиланням в моїй біографії!