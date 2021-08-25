Ним поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. За допомогою цих вправ ти зможеш не лише додати сили, а й "проявити" кубики преса. Гарантуємо, результати тобі сподобаються!

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Як зміцнити м'язи кора

Коли справа доходить до тренування кора, важливо працювати з високою інтенсивністю та змішувати рухи, до яких ти, можливо, не звик! Ось одне з моїх тренувань, яке я часто використовую, щоб підтримувати м'язи кора сильними і стабільними,

– зауважує він.

Скручування у високій планці з розгинанням: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу. Бокові скручування у позі собаки: 3 підходи по 30 секунд. Тяга до ніг у скручуванні: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу. Скручування з розведенням ніг: 3 підходи по 20 повторень.

Порада: не забувай відпочивати між кожною вправою по 15 секунд!

Нагадування від тренера: прес – це результат сильної, послідовної дієти та програми, яка сприяє розвитку твого ядра.

Дивися на відео, як виконувати тренування від Ніка Волкера:

Візьми на озброєння цей комплекс вправ від Ніка Волкера. Гарантуємо, деякі з цих вправ ти ніколи не використовував для роботи над своїм пресом. То чом би не почати уже сьогодні?

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Текст публікації Ніка Волкера:

Повне прокачування м'язів кора

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Коли справа доходить до тренування кора, важливо працювати з високою інтенсивністю і змішувати рухи, до яких ви, можливо, не звикли! Ось одне з моїх тренувань, яке я часто використовую, щоб підтримувати м'язи кора сильними та стабільними.

Вправи

Скручування у високій планці з розгинанням: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.

Бокові скручування у позі собаки: 3 підходи по 30 секунд.

Тяга до ніг у скручуванні: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.

Скручування з розведенням ніг: 3 підходи по 20 повторень.

Відпочивайте 15 секунд між кожним рухом!

НАГАДУВАННЯ: прес – це результат сильної, послідовної дієти та програми, яка сприяє розвитку вашого ядра!!!

Подивіться мої програми та електронну книгу Abs за посиланням в моїй біографії!