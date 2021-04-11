Та нащо той куприк, або 6 частин тіла, без яких можна й обійтися

Чи ти знав, що зуби мудрості майже не беруть участі у процесі жування? А як часто ти користуєшся третьою повікою? То, може, правда й те, що куприк геть не потрібен?

Ми можемо назвати щонайменше 6 частин людського тіла, без яких можна й обійтися. Це той спадок наших далеких предків, який навряд чи варто передавати нащадкам.

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Зайві частини тіла

Соски у чоловіка

Учені пояснили це дивацтво. Річ у тім, що перші кілька тижнів життя всі ембріони розвиваються за жіночим типом. Тож соски встигають з'явитися. Ну а далі…

У принципі, можеш робити з ними, що заманеться. На функціонування твого тіла це жодним чином не вплине.

Третя повіка

Мигальна перетинка є у змій, курей, акул і деяких інших істот. Вона виникла у процесі еволюції як захист від дрібного сміття, яке може зашкодити оку.

Рудимент цієї перетинки – третя повіка – є і в людини. Вона тихенько сидить у куточку ока і… Нічого не робить.



Третя повіка, соски і зуби мудрості, мабуть, таки цілком зайві / Колаж 24 каналу

Зуби мудрості

Еволюція не завжди справедлива. Колись зуби мудрості були потрібними людині, щоб жувати тверду їжу.

Сьогодні ж їх часто доводиться видаляти – бо вони й вирости нормально не можуть.

І не зовсім зайві частини тіла

Мигдалини

Мигдалини – органи імунної системи, розташовані позаду горла. Вони повинні допомагати організмові боротися з інфекціями.

Та у дуже багатьох людей мигдалини мають звичку постійно опухати й запалюватися. І їх доводиться видаляти.



А от мигдалини, гайморові пазухи й куприк – непотрібні не на всі 100% / Колаж 24 каналу

Куприк

Чутки про те, що куприк у людському тілі зайвий – це перебільшення. Нижня частина хребта з 4 – 5 зрощених рудиментарних хребців все ж виконує потрібну функцію – з'єднує м'язи, зв'язки й сухожилля з органами таза.

Але колись це був хвіст, так. І хвіст нині людині дійсно навряд чи потрібен.

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Гайморові пазухи

Це заповнені повітрям каверни в кістках черепа, сполучені з порожниною носа. От є вони, але для чого ж потрібні? Кумедно, та достеменно цього ніхто не знає.