Та нащо той куприк, або 6 частин тіла, без яких можна й обійтися

Джерело:24 канал
Чи ти знав, що зуби мудрості майже не беруть участі у процесі жування? А як часто ти користуєшся третьою повікою? То, може, правда й те, що куприк геть не потрібен?
Ми можемо назвати щонайменше 6 частин людського тіла, без яких можна й обійтися. Це той спадок наших далеких предків, який навряд чи варто передавати нащадкам.
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Учені пояснили це дивацтво. Річ у тім, що перші кілька тижнів життя всі ембріони розвиваються за жіночим типом. Тож соски встигають з'явитися. Ну а далі…
Мигальна перетинка є у змій, курей, акул і деяких інших істот. Вона виникла у процесі еволюції як захист від дрібного сміття, яке може зашкодити оку.
Третя повіка, соски і зуби мудрості, мабуть, таки цілком зайві / Колаж 24 каналу
Еволюція не завжди справедлива. Колись зуби мудрості були потрібними людині, щоб жувати тверду їжу.
Мигдалини – органи імунної системи, розташовані позаду горла. Вони повинні допомагати організмові боротися з інфекціями.
А от мигдалини, гайморові пазухи й куприк – непотрібні не на всі 100% / Колаж 24 каналу
Чутки про те, що куприк у людському тілі зайвий – це перебільшення. Нижня частина хребта з 4 – 5 зрощених рудиментарних хребців все ж виконує потрібну функцію – з'єднує м'язи, зв'язки й сухожилля з органами таза.
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Це заповнені повітрям каверни в кістках черепа, сполучені з порожниною носа. От є вони, але для чого ж потрібні? Кумедно, та достеменно цього ніхто не знає.