Біль у спині – проблема, яка стосується мільйонів людей по всьому світу. Сидячий спосіб життя протягом більшої частини дня є одним з основних факторів, через який виникає дискомфорт. Ділимося з тобою 5 простими прийомами, які допоможуть уникнути болю у спині.

Джерело: GQ

На жаль, сучасний ритм життя змушує нас усе більше часу проводити сидячи. Ми не будемо розповідати тобі, наскільки це шкідливо для здоров'я. Натомість спробуємо розповісти про кілька крутих прийомів, які дозволять уникнути болю у спині, пов'язаного з сидячою роботою!

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1. Не сиди просто так

Не залишайся в одному положенні годинами. Вставай, роби кілька кроків. Сходити врешті-решт на кухню, щоб зробити собі кави. Тобі не потрібно виконувати повноцінне тренування в середині робочого дня. Тобі просто необхідно додавати трохи рухів протягом дня.

Коли ти рухаєшся, різні групи м'язів несуть відповідальність за вирівнювання всього твого тіла. Це позитивно вплине не лише на твою поставу, а й допоможе позбутися напруги у спині після завершення робочого дня.



Намагайся бодай раз на годину вставати з-за робочого столу / Фото Unsplash

2. Установи будильник

Ти можеш навіть не помічати, як проходить година, коли ти зосереджений на роботі. Тому бажано встановити собі будильник, який нагадуватиме тобі, що пора рухатися або бодай змінити положення. Якщо у тебе є фітнес-браслет або смарт-годинник, то можеш увімкнути функцію нагадування про рухливість.

3. Організуй робоче місце

Тобі не потрібно бігти до крамниці, щоб купити найдорожче ергономічне крісло. Але надзвичайно важливо знайти зручне місце та використовувати все необхідне, щоб бути впевненим у правильній поставі перед комп'ютером. Екран занадто низько? Поклади під нього кілька книг, щоб підняти.

Використовуй подушку на своєму стільці, відрегулюй висоту та переконайся, що твої ноги добре спираються на підлогу. Усе це допоможе тобі покращити поставу та запобігти болю у спині.



Тобі має бути зручно працювати / Фото Unsplash

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4. Здоровий сон

На думку експертів, часто біль у спині пов'язаний із занепокоєнням. Тому хороший нічний сон необхідний для зниження рівня стресу, через який твоя спина стає напруженою. Експерти рекомендують скоротити вживання кофеїну перед сном, намагатися прокидатися в один і той же час щодня, а також не користуватися гаджетами за годину до сну. Все це покращить твій відпочинок вночі.

5. Настільні вправи

Асоціація дипломованих фізіотерапевтів розповіла, що є деякі прості вправи, які допоможуть уникнути дискомфорту та болю, якщо виконувати їх послідовно. Ба більше: це можна зробити безпосередньо за робочим столом.

Це проста розтяжка, напруження м'яз грудей, ніг і спини, розтяжка сидячи та жим від стіни. Виконуй ці вправи протягом дня, якщо не хочеш мати проблем зі спиною.



Замість залипання у соцмережах краще виконати кілька розтяжок / Фото Unsplash

Скористайся цими порадами, щоб запобігти появі болю у спині. Потурбуйся про своє здоров'я, щоб залишатися продуктивним і почуватися відмінно щодня!

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