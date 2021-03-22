Тобі все життя твердили, що гризти нігті шкідливо? Дійсно ж – у такий спосіб в наш організм потрапляють мільярди бактерій. Так от – насправді не все так погано.

Часто на державні гроші проводять дослідження дійсно корисних речей. От і в Новій Зеландії вирішили дослідити шкоду від гризіння нігтів.

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Що показало дослідження шкоди від гризіння нігтів

Виявляється, вчені порівняно недавно – у 2016 році – з'ясували: діти, які частіше гризуть нігті або смокчуть великий палець – рідше хворіють на астму, менш схильні до алергії, та й загалом мають міцнішу імунну систему.

Такі результати показало дослідження Медичної школи Дандідіна у Новій Зеландії, здійснене під керівництвом професора Малколма Сірса з Університету Макмастера у Канаді.

У підсумку дослідники переконалися, що:

Бактерії, які регулярно потрапляють в організм під час гризіння нігтів та смоктання пальців, тренують імунітет дитини й допомагають боротися з інфекціями.

А також і протистояти алергічним реакціям на вміст домашнього пилу, шерсті котів і собак, пилок.

Простіше кажучи, надмірне запобігання впливу мікробів на дитину може збільшити ризик розвитку алергії.

Вчені дослідили поведінку 1000 дітей віком від 5 до 14 років.

І виявилося, що серед тих, хто регулярно гриз нігті, алергіків – на 11% менше.

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Гризти нігті почати й корисно, але ця звичка має багато недоліків / Фото pinterest

Але зауваж, що звичка гризти нігті – оніхофагія – має безліч недоліків: від постійного відчуття тривожності до травмованих пальців, які стають куди ширшими воротами для інфекції, навіть ніж рот.