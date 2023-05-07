Звісно, натхнення для нашого гардероба може – і повинно – йти звідусіль. Та чи є щось плідне у слідуванні рекомендаціям в тіктоках, щоб одягатися у повсякденному житті в стилі мовчазної розкоші? У рамках розумного це справді може бути корисним та цікавим. Однак є "приховані вади" у цього тренду, певна непослідовність.

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Мовчазна розкіш: недоліки наслідування у повсякденному одязі

Після пандемії у 2020 та загрози глобальної рецесії чимало брендів та індустрій взяли на себе сміливість втілювати тренд мовчазної розкоші, та зрештою вона відновила привілейоване становище серед широкої публіки. Про це свідчить бурхливий злет по всьому світу уваги до ексклюзивних брендів та дрескодів учасників глобальних подій. Вишукана простота у поєднанні з багатством відновили свій авторитет у дизайні.

При цьому корисно нагадати, що макронаратив копіювання стилю життя багатих та успішних людей існує вже дуже і дуже давно. Прагматичне споживання глибоко вкорінене в нашій культурі, але воно керує лише найбільш швидкоплинними трендами.

трендами. А от звичка до символів та історій, яка лежить в основі симпатії до розкоші, вічна – і постійно нагадує нам, що багато наших практик протягом століть були більше пов'язані зі здобуттям статусу, появою на певних соціальних рівнях, а не саме з набуттям якості персонального стилю.

Тож таки варто поставити під сумнів нинішній тренд мовчазної розкоші, про який так багато говорять. І ось чому.



Чи справді варто наслідувати у повсякденні тренди мовчазної розкоші / Фото freepik

Більше скандалів, ніж здавалося

Насправді у мовчазній розкоші нема нічого мовчазного. Візьмімо до прикладу родину Рой із популярного серіалу "Спадкоємці". Вони не носять кричущих логотипів чи дійсно нестандартного дизайну, але – вони мають приватних водіїв, живуть у розкішних будинках і відпочивають у наддорогих місцях. І те, що людина хоче від гардероба, який може наслідувати цих персонажів – це "смак того світу", який по-справжньому можуть мати дуже небагато людей на планеті. Мовчазна розкіш тут радше фальшива скромність.

Симпатія й емпатія до багатих

З одного боку, ми маємо повернення до основ, що позитивно позначається на розвитку дизайну. З іншого боку, поширена думка, що багаті мають краще і чіткіше уявлення про те, що означає смак. Ідея мовчазної розкоші також була сконструйована для того, щоб виправдати для масової публіки надмірне споживання багатих: мовляв, "сміховинно дорогий одяг виправданий якістю та виконанням". Усе це призводить до симпатії та співпереживання до багатіїв, що ще гірше.

Стереотипи та поділ

М'яка естетика мовчазної розкоші, а також її фактичне споживання серед тих, хто може собі це дозволити, тісно пов'язані з питаннями майнової нерівності та соціального становища.



Є щонайменше 5 нюансів, на які слід звернути увагу, коли зацікавився трендом мовчазної розкоші / Фото freepik

Ця тенденція зміцнює (цілком хибне!) уявлення про те, що багатство і статус є визначальними в житті, і що володіння дорогими речами є великою ознакою успіху, який ми просто зобов'язані демонструвати.

У моді є цікавіші речі

Базові традиційного крою речі, звичайно, є в наших гардеробах і в наших серцях. А уявлення про смак і вишуканість, яке походить від еліти – це не найкраще, що ми можемо мати в наш час. Класика і позачасовий стиль завжди будуть існувати, та при цьому мода відкидає конформізм і приймає інновації. Подумай, чи треба тобі гардероб, чия ДНК так довго формувалася під впливом класових і сегрегаційних кодів.

Спосіб демонстрації багатства змінився

Прагнення до багатства і його сучасні репрезентації навряд чи можна назвати стриманими. Чим більше ми говоримо про гроші, тим дужче зростає потреба й хизуватися одягом. Примітно, що найбільший відсоток продажів предметів розкоші сьогодні базується на гучних придбаннях. Це природний рух, бо мода зараз звертається до набагато ширшої аудиторії, ніж раніше. Але обізнаність аудиторії вже значно глибша. Вона вже краще розуміє, що мовчазна розкіш – лише омана, якою ми, втім, зараз насолоджуємося у світі моди.