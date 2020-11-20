Співачка Настя Каменських потішила користувачів мережі новим спокусливим фото. На ньому зірка позує у білому боді на фоні спортивного інвентаря. Насолоджуйся гарячим кадром NK на Men 24.

33-річна Настя Каменських обожнює тішити своїх прихильників спокусливими фото. Цього тижня співачка виклала гарячий кадр зі спортзалу, на якому вона позує в боді. Дивися світлину, яка так розбурхала користувачів мережі, на Men 24.

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Настя Каменських знялася у спокусливому боді / Фото kamenskux

Кадр настільки сподобався її фанатам, що вони буквально засипали співачку компліментами. І правильно зробили, адже Настя Каменських заслуговує на теплі слова, враховуючи усі її старання:

"Така позиція покращує наш настрій";

"Ти – бомба";

"Красуня";

"Сексі";

"Ви в прекрасній формі";

"Гарно прогнулася".

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Ми наполегливо рекомендуємо підписатися на Настю, адже на її сторінці в інстаграмі завжди спекотно. Але будь максимально обережним, адже NK викликає залежність!