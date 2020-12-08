24-річна модель Белла Хадід потішила підписників гарячими фото. На них красуня позує у спокусливій спідній білизні, яка оголяє її розкішні сідниці. Насолоджуйся розкішними кадрами Белли Хадід на Men 24.

Белла Хадід, яка по праву має титул найкрасивішої жінки планети, потішила підписників серією спокусливих світлин. На гарячих фото красуня позує у спідній білизні, яка виграшно підкреслює її неймовірні вигини. Сам глянь на Men 24, що ж такого вона виклала у мережу.

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Белла розповіла підписникам, що серія спокусливих світлин зроблена у 2019 році в Парижі. Мабуть, вона так само як і ми всі, ностальгує за тими чудовими часами, коли можна було без обмежень подорожувати світом і насолоджуватися новими закутками планети.

Прихильникам Белли надзвичайно сподобалися її фото. Вони буквально засипали її компліментами, а також залишили понад 1 мільйон лайків:

"Фантастична";

"Моя легендарна Белла";

"Белла, що ти робиш, дорога?";

"Усе, що ти робиш, – неймовірне";

"Красива дівчина";

"Дівчина з моїх мрій";

"Королева";

"Висока мода, крихітко".

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Нам здається, що з кожним роком Белла Хадід стає лише кращою та красивішою. Тож наполегливо рекомендуємо підписатися на красуню та стежити за її публікаціями. Часом в інстаграмі Хадід буває надзвичайно спекотно!