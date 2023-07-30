Коли вона отримала свою першу роботу одразу після Гарварду, вона запанікувала. Як вона збиралася спілкуватися з абсолютно новим колом людей? Чи не завадить це її кар'єрі? Але незабаром Хан зрозуміла, що їй не потрібно змушувати себе бути більш товариською, щоб досягти успіху.

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Навпаки, вона вважає, що важливо відточувати "недооцінену навичку", якою володіють усі успішні люди: вміння чітко писати.

Не має значення, в якому секторі ви працюєте. Якщо ви вдумливий і стратегічний письменник, ви будете більш впевненими у спілкуванні, чи то через електронні листи, чи то публічні виступи, чи навіть світські бесіди,

– пояснює вона.

У зв'язку з цим, ось кілька безвідмовних порад, які допоможуть тобі розвинути цю недооцінену навичку.

Правильний формат

Першим кроком до чіткого письма є визначення правильного формату спілкування. Наприклад, якщо ти презентуєш інформацію, що містить складні дані, простіше розбити її на презентацію з графікою. Якщо тобі потрібно надіслати електронного листа з інструкціями, зроби їх у формі маркерів – це ефективний спосіб для читачів засвоїти інформацію.



Поміркуй над форматом подачі інформації / Фото Drazen Zigic

Уникай жаргону

За словами Хан, щоб писати зрозуміло, ти завжди повинен використовувати найпростішу мову. Галузеві жаргонізми та абревіатури марні й нудні. Одержувач твого листа чи записки не матиме ані бажання, ані терпіння гратися зі словами. Замість цього ти можеш використовувати графіку та прості аналогії, щоб донести свою думку.

Простіші, пряміші взаємодії

Перш за все, не припускай, що людина, яка читає твого листа, має відповідний контекст або час, щоб провести власне дослідження на цю тему. Тому найкращий спосіб спілкування – це полегшити взаємодію через електронну пошту. З цією метою, пояснює Хан, ти можеш зробити так:

Нагадати, чому ти звертаєшся до них ("згідно з моїм останнім листом");

Зробити його читабельним за допомогою коротких речень, маркерів тощо, які можна легко прочитати на екрані телефону;

Перелічити дії, які необхідно виконати (наприклад, "дедлайн для цього проєкту – ...").

Щоб отримати детальнішу інформацію, запиши її в документі Word і прикріпи його до листа, замість того, щоб перераховувати все в тексті листа. Натомість узагальни деталі та попроси читача переглянути вкладення для отримання додаткової інформації.



Долучи документ з інструкціями до листа / Фото prostooleh

Пояснюй свій хід думок

Найкращий спосіб написати на складну тему – пояснити читачеві свій процес мислення. Це дасть йому контекст і допоможе зрозуміти твою точку зору. Це також покаже, що ти був ретельним у своїй орієнтації та аналізі.

Будь точними

Хан наголошує на необхідності бути точним, коли йдеться про чітке написання. Для цього ти повинен:

Тричі перевіряти на наявність хибодруків і граматичних помилок.

Уникати зайвого гумору – іноді жарти просто не працюють.

Бути обережним, щоб не бути занадто багатослівним.

Видали непотрібні речення, а потім перевір, чи повідомлення все ще передає зміст, закладений тобою.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть правильно підтримувати комунікацію на роботі. Зараз це особливо актуально, адже багато людей досі працюють дистанційно та не мають можливості спілкуватися віч-на-віч.