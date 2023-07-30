Когда она получила свою первую работу сразу после Гарварда, она запаниковала. Как она собиралась общаться с совершенно новым кругом людей? Не помешает ли это ее карьере? Но вскоре Хан поняла, что ей не нужно заставлять себя быть более общительным, чтобы добиться успеха.

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Напротив, она считает, что важно оттачивать "недооцененный навык", которым обладают все успешные люди: умение чётко писать.

Неважно, в каком секторе вы работаете. Если вы вдумчивый и стратегический писатель, вы будете увереннее в общении, то ли через электронные письма, то ли публичные выступления, то ли даже светские беседы,

– объясняет она.

В этой связи, вот несколько безотказных советов, которые помогут тебе развить этот недооцененный навык.

Правильный формат

Первым шагом к четкому письму есть определение правильного формата общения. Например, если ты представляешь информацию, содержащую сложные данные, проще разбить ее на презентацию с графикой. Если тебе нужно отправить электронное письмо с инструкциями, сделай их в форме маркеров – это эффективный способ для читателей усвоить информацию.



Подумай о формате подачи информации / Фото Drazen Zigic

Избегай жаргона

По словам Хан, чтобы писать понятно, ты всегда должен использовать самый простой язык. Отраслевые жаргонизмы и аббревиатуры тщетны и скучны. У получателя твоего письма или записки не будет ни желания, ни терпения играть со словами. Вместо этого ты можешь использовать графику и простые аналогии, чтобы донести свое мнение.

Более простые, прямые взаимодействия

Прежде всего, не предполагай, что человек, читающий твое письмо, имеет соответствующий контекст или время, чтобы провести собственное исследование на эту тему. Поэтому лучший способ общения – это облегчить взаимодействие по электронной почте. С этой целью, объясняет Хан, ты можешь поступить так:

Напомнить, почему ты обращаешься к ним ("согласно моему последнему письму");

Сделать его читабельным с помощью кратких предложений, маркеров и т.п., которые можно легко прочесть на экране телефона;

Перечислить действия, которые необходимо выполнить (например, "Дедлайн для этого проекта – ...").

Чтобы получить более подробную информацию, запиши ее в документе Word и прикрепи его к письму вместо того, чтобы перечислять все в тексте письма. Обобщи детали и попроси читателя просмотреть вложения для получения дополнительной информации.



Подключи документ с инструкциями к письму / Фото prostooleh

Объясняй свой ход мнений

Лучший способ написать на сложную тему – объяснить читателю свой процесс мышления. Это даст ему контекст и поможет понять твою точку зрения. Это также покажет, что ты был тщательным в своей ориентации и анализе.

Будь точным

Хан подчеркивает необходимости быть точным, когда речь идет о четком написании. Для этого ты должен:

Трижды проверять на наличие ошибочных и грамматических ошибок.

Избегать лишнего юмора – иногда шутки просто не работают.

Будь осторожным, чтобы не быть слишком многословным.

Удали ненужные предложения, а затем проверьте, передает ли сообщение содержание, заложенное тобой.

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Воспользуйся этими советами. Они помогут правильно поддерживать коммуникацию на работе. Сейчас это особенно актуально, ведь многие люди до сих пор работают дистанционно и не имеют возможности общаться с глазу на глаз.