Навколо Землі є гігантський магнітний тунель: несподівані висновки нового дослідження

Загадкові структури у космосі, які десятиліттями спантеличували астрономів, нарешті можуть пояснити. Ну, бодай спробувати пояснити.

Північний полярний відріг і Віяльна область (це дві яскраві масштабні радіоструктури, які можна побачити на протилежних сторонах неба Землі) з'єднані величезною системою магнітних ниток. Ці нитки й утворюють структуру, схожу на тунель, що оповиває Сонячну систему і найближчі зірки.

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Магнітна павутина

Щонайменше, так стверджують дослідники Університету Торонто у Канаді у матеріалі для The Astrophysical Journal.

Якби ми мали очі, здатні бачити радіосвітло, і глянули б у небо –то побачили б цю тунельну структуру практично повсюди,

– так пояснила це астрономка Дженніфер Вест.

Про Північний полярний відріг і Віяльну область вчені знають давно, з 1960-х років.

От тільки пояснити їхнє існування було не так вже й просто.

Ба навіть визначити відстань до них від Землі не могли.

Тільки припускали, що мовиться про сотні чи й тисячі світлових років. Проте досі жоден аналіз не пов'язував ці дві структури.



Магнітна павутинка навколо Землі – ілюстрація / Фото European Space Agency

Вест і колеги ж показали шляхом багаторазового моделювання з різними параметрами, що між ними – величезні радіопетлі. Ба більше, вчені навіть змогли більш-менш точно порахувати відстань.

Від Сонячної системи вони віддалені приблизно на 350 світлових років.

А загалом тунель між ними завдовжки сягає 1000 світлових років.

Астрономічна спільнота реагує на ці підрахунки як на щось "поза межами", а проте – позитивно. Адже дослідження канадських вчених може допомогти глибше зазирнути у процеси формування та еволюцію магнітних полів у галактиках.

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