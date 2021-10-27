Загадочные структуры в космосе, которые десятилетиями озадачивали астрономов, наконец могут объяснить. Ну, хотя бы попытаться объяснить.

Северный полярный отрог и Веерная область (это две яркие масштабные радиоструктуры, которые можно увидеть на противоположных сторонах неба Земли) соединены огромной системой магнитных нитей. Эти нити и образуют структуру, похожую на тоннель, овивающий Солнечную систему и ближайшие звезды.

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магнитная паутина

По меньшей мере, так утверждают исследователи Университета Торонто в Канаде в материале для The Astrophysical Journal.

Если бы у нас были глаза, способные видеть радиосвет, и мы посмотрели бы в небо – то увидели бы эту туннельную структуру практически повсеместно,

– так объяснила это астроном Дженнифер Вест.

Об Северном полярном отроге и Веерной области ученые знают давно, с 1960-х годов.

Вот только объяснить их существование было не так уж и просто.

Даже определить расстояние до них от Земли не могли.

Только предполагали, что речь идет о сотнях или даже тысячи световых лет. Однако до сих пор ни один анализ не связывал эти две структуры.



Магнитная паутинка вокруг Земли – иллюстрация / Фото European Space Agency

Вест и коллеги же показали путем многократного моделирования с различными параметрами, что между ними – огромные радиопетли. Более того, ученые даже смогли более или менее точно посчитать расстояние.

От Солнечной системы они удалены примерно на 350 световых лет.

В целом тоннель между ними в длину достигает 1000 световых лет.

Астрономическое сообщество реагирует на эти подсчеты как на что-то "вне пределов", однако – положительно. Ведь исследования канадских ученых может помочь глубже заглянуть в процессы формирования и эволюции магнитных полей в галактиках.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.