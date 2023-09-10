Перевір, можливо, твоя друга половинка належить до одного з цих знаків. Якщо ж ні, то перейматися та шукати зради там, де її немає – не варто!

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1. Лев

Вогняний знак з дуже жорсткою особистістю, він найвірніший з Зодіаку. Коли він закоханий, йому дуже важко зрадити: він любить щирість у партнері, а також шукає співучасті та спокою. Леви не з тих, хто грає. Навпаки, у стосунках вони надзвичайно серйозні.

2. Козоріг

Дуже рішучий і стійкий земний знак. Він не дозволяє себе спокусити фліртом. І що більш важливо, вони схильні дуже поважати свого партнера. Найбільше вони мріють про те, що вони вірять у шлюб і обіцянку "вічності".

3. Риби

Дуже романтичний і сентиментальний водяний знак, він вкладає всю свою істоту у свої стосунки та ніколи не подумає заподіяти шкоду своїй другій половині. Ризик зради існує лише в тому випадку, якщо вони виявлять, що їхній партнер не був їм вірний: у цьому випадку помста майже неминуча.



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4. Рак

Дуже чутливий водяний знак. Так, він дуже нестабільний з настроєм, але він стійкіший у справах серця. Іноді вони можуть відчувати спокусу пофліртувати, але правда полягає в тому, що вони надто дбають про щастя свого партнера і шалено бояться зламати його довіру.

5. Телець

Земний знак, син Венери, любить віддано і з рідкісною постійністю. Якщо він коли-небудь зрозуміє, що йому серйозно подобається інша людина, він скаже про це якомога тактовніше. Але він схильний до дуже тривалих стосунків, з будинком, тваринами, дітьми тощо.

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Але це не означає, що представники цих знаків Зодіаку ніколи не зраджують. Просто астрологи виявили, що серед них більше тих, кого можна вважати вірними.