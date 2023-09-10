Проверь, может быть, твоя вторая половинка принадлежит к одному из этих знаков. Если же нет, то беспокоиться и искать измены там, где ее нет – не стоит!

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1. Лев

Огненный знак с очень жесткой личностью, он самый верный из Зодиака. Когда он влюблен, ему очень трудно предать: он любит искренность в партнере, а также ищет соучастия и покоя. Львы не из тех, кто играет. Напротив, в отношениях они очень серьезны.

2. Козерог

Очень решительный и устойчивый земной знак. Он не позволяет себя совратить флиртом. И что более важно, они склонны очень уважать своего партнера. Больше всего они мечтают о том, что они верят в брак и обещание "вечности".

3. Рыбы

Очень романтичный и сентиментальный водяной знак он вкладывает все свое существо в свои отношения и никогда не подумает причинить вред своей второй половине. Риск измены существует только в том случае, если они обнаружат, что их партнер не был им верен: в этом случае месть почти неизбежна.



Эти знаки Зодиака считаются наиболее верными / Фото marymarkevich

4. Рак

Очень чувствительный водяной знак. Да, он очень нестабильный с настроением, но он более устойчив по делам сердца. Иногда они могут испытывать соблазн пофлиртовать, но правда заключается в том, что они слишком заботятся о счастье своего партнера и безумно боятся сломать его доверие.

5. Телец

Земной знак, сын Венеры, любит преданно и с редким постоянством. Если он когда-нибудь поймет, что ему серьезно нравится другой человек, он скажет об этом как можно тактичнее. Но он подвержен очень длительным отношениям, с домом, животными, детьми и т.д.

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Но это не значит, что представители этих знаков Зодиака никогда не изменяют. Просто астрологи обнаружили, что среди них больше тех, кого можно считать верными.