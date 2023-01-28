І, так, іноді злочинні дії бувають дуже дивними. Навіть за один минулий 2022 рік можна назбирати десяток химерних. От про них і поговоримо сьогодні на Men 24.
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Американська історія злочинів у розрізі дивного 2022-го
- 12 жовтня 55-річна жителька Массачусетса Рорі Вуд була у групі протестувальників у будинку в Лонгмідоу. Там правоохоронці виселяли мешканців, але місцеві обурилися. Вуд не жила у тому будинку, але прибула туди – у костюмі бджоляра та у фургоні, повному вуликів. На вулиці жінка розбила вулики та випустила бджіл. Звісно, її негайно взяли під варту.
- Жінка з Флориди Даня Свобода та її постачальник Джойслін Брайант вважали, що посипати страви гостей весілля марихуаною – мила витівка. Це сталось у квітні, та попри весняний настрій, люди жарту не зрозуміли. У гостей почали траплятися блювання, проблеми з серцем, галюцинації тощо. Жодна з тих реакцій не є типовою щодо марихуани, та все ж це злочин.
- 6 листопада Джон Тайсон, фінансовий директор м’ясного гіганта Tyson Foods та правнук засновника, рано-вранці напідпитку зайшов у будинок випадкової людини в Арканзасі. Де роздягнувся, зайшов до спальні й заснув. Власники будинку викликали поліцію. У в'язницю цей випадок чоловіка не кинув, але репутацію бізнесмена помножив на нуль.
Зірватися на дурнуватий злочин може будь-хто, навіть топовий менеджер / Фото 8photo@freepik
- У липні в Манчестері у Британії Джошуа Добсона заарештували за підозрою у викраденні автомобіля, водінні з нечинними правами та виїзді з АЗС без оплати. Правоохоронці вистежили чоловіка до дому, маючи намір заарештувати, однак той десь зник. Натомість у помешканні було велике опудало ведмедя, яке, здавалося, дихало. Добсона, звісно, спіймали.
- У травні житель Флориди Девід Праудфут перевдягнувся у співробітника Disney World і почав вивозити кілька дорогих декоративних елементів, зокрема копію R2-D2, із готелю The Swan Reserve в Орландо. Раніше він подавав заявку на посаду охоронця і мав намір виявити діри в системі безпеки Disney. Але справжній охоронець помітив підозрілу поведінку Праудфута.
- 18 вересня 23-річний потерпілий дихав повітрям поблизу бульвару Адама Клейтона у Нью-Йорку. Раптом підозрюваний зростом 188 сантиметрів вийшов із чорного Nissan Rogue, підійшов до чоловіка і почав сварку, запитуючи, де його їжа. Потерпілий розгубився та пішов геть. Підозрюваний напав на нього, вдаривши кулаком по голові, а потім забрав сумку та мобільний телефон. Поліція досі розшукує підозрюваного.
- На початку жовтня американський турист відвідав Ватикан у надії зустрітися з Папою. Та йому відмовили в аудієнції, і розчарований чоловік натомість вхопив один із давньоримських бюстів зі стіни музею і кинув на підлогу. Двічі. Охорона спіймала і затримала непокірного гостя. А от задля відновлення знищених артефактів, яким було поза 2000 років, довелося працювати більше.
Не про всі злочини страшно говорити, деякі просто дивують / Фото Racool_studio@freepik
- 17 вересня Даг Ремсі (головний операційний директор виробника рослинного м’яса Beyond Meat) відвідав футбольний матч в Арканзасі. По його закінченню Ремсі намагався виїхати зі стоянки, коли в його автомобіль врізався інший водій. А коли водій вийшов зі свого автомобіля, Ремсі вдарив того кулаком в обличчя і відкусив йому ніс. На момент прибуття поліції обидва чоловіки були повністю в крові.
- 53-річний житель Оклахоми Ларрі Дойл Сандерс влітку рибалив у південній Канаді зі своїм другом Джиммі Найтеном. Але між ними виникла гаряча суперечка, і Сандерс задушив Найтена до смерті. При цьому Ларрі зізнався у злочині, але сказав владі, що Джиммі планував згодувати його бігфуту ("сніговій людині"), тож це був лише самозахист. Поліція, звісно, не повірила.
- Люди час від часу схильні діяти неконтрольовано в супермаркетах. Якось у Walmart в січні у черзі до каси Ребекка Ланетт Тейлор помітила біляву блакитнооку дитину з жінкою. Тейлор запитала жінку, чи може вона купити у неї дитину і скільки це буде коштувати. Матір із Техасу сприйняла питання як жарт, але Тейлор говорила серйозно і запропонувала 250 тисяч доларів за дитину. Після низки відмов Тейлор подвоїла пропозицію, але і це не спокусило матір. Зрештою Ребекку затримали, та вона до кінця суду стверджувала, що в магазині лише займалася своїми справами.