І, так, іноді злочинні дії бувають дуже дивними. Навіть за один минулий 2022 рік можна назбирати десяток химерних. От про них і поговоримо сьогодні на Men 24.

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Американська історія злочинів у розрізі дивного 2022-го

12 жовтня 55-річна жителька Массачусетса Рорі Вуд була у групі протестувальників у будинку в Лонгмідоу. Там правоохоронці виселяли мешканців, але місцеві обурилися. Вуд не жила у тому будинку, але прибула туди – у костюмі бджоляра та у фургоні, повному вуликів . На вулиці жінка розбила вулики та випустила бджіл. Звісно, її негайно взяли під варту.

. На вулиці жінка розбила вулики та випустила бджіл. Звісно, її негайно взяли під варту. Жінка з Флориди Даня Свобода та її постачальник Джойслін Брайант вважали, що посипати страви гостей весілля марихуаною – мила витівка. Це сталось у квітні, та попри весняний настрій, люди жарту не зрозуміли. У гостей почали траплятися блювання, проблеми з серцем, галюцинації тощо. Жодна з тих реакцій не є типовою щодо марихуани , та все ж це злочин.

, та все ж це злочин. 6 листопада Джон Тайсон, фінансовий директор м’ясного гіганта Tyson Foods та правнук засновника, рано-вранці напідпитку зайшов у будинок випадкової людини в Арканзасі. Де роздягнувся, зайшов до спальні й заснув. Власники будинку викликали поліцію. У в'язницю цей випадок чоловіка не кинув, але репутацію бізнесмена помножив на нуль.



Зірватися на дурнуватий злочин може будь-хто, навіть топовий менеджер / Фото 8photo@freepik

У липні в Манчестері у Британії Джошуа Добсона заарештували за підозрою у викраденні автомобіля, водінні з нечинними правами та виїзді з АЗС без оплати. Правоохоронці вистежили чоловіка до дому, маючи намір заарештувати, однак той десь зник. Натомість у помешканні було велике опудало ведмедя , яке, здавалося, дихало. Добсона, звісно, спіймали.

, яке, здавалося, дихало. Добсона, звісно, спіймали. У травні житель Флориди Девід Праудфут перевдягнувся у співробітника Disney World і почав вивозити кілька дорогих декоративних елементів, зокрема копію R2-D2, із готелю The Swan Reserve в Орландо. Раніше він подавав заявку на посаду охоронця і мав намір виявити діри в системі безпеки Disney. Але справжній охоронець помітив підозрілу поведінку Праудфута.

в системі безпеки Disney. Але справжній охоронець помітив підозрілу поведінку Праудфута. 18 вересня 23-річний потерпілий дихав повітрям поблизу бульвару Адама Клейтона у Нью-Йорку. Раптом підозрюваний зростом 188 сантиметрів вийшов із чорного Nissan Rogue, підійшов до чоловіка і почав сварку, запитуючи, де його їжа. Потерпілий розгубився та пішов геть. Підозрюваний напав на нього, вдаривши кулаком по голові, а потім забрав сумку та мобільний телефон. Поліція досі розшукує підозрюваного.

Потерпілий розгубився та пішов геть. Підозрюваний напав на нього, вдаривши кулаком по голові, а потім забрав сумку та мобільний телефон. Поліція досі розшукує підозрюваного. На початку жовтня американський турист відвідав Ватикан у надії зустрітися з Папою. Та йому відмовили в аудієнції, і розчарований чоловік натомість вхопив один із давньоримських бюстів зі стіни музею і кинув на підлогу. Двічі. Охорона спіймала і затримала непокірного гостя. А от задля відновлення знищених артефактів, яким було поза 2000 років, довелося працювати більше.



Не про всі злочини страшно говорити, деякі просто дивують / Фото Racool_studio@freepik