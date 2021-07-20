Спекотніші за порно: найкращі фільми про секс від відомої сексологині

Годі заглядати на порносайти. Є безліч крутих фільмів, які можуть заткнути за пояс порно. Добіркою гарячих стрічок про інтим поділилася Наталя Єжова, сексологиня та ведуча реаліті "Екси", яке вийде на Новому каналі восени. Вона переконана, що ці картини допоможуть урізноманітнити сексуальне життя.

Сексологиня, психологиня та ведуча популярного реаліті "Екси" не втомлюється відповідати на досить цікаві та пікантні питання. Зокрема, цього разу вона пояснила, чому еротичні фільми діють значно краще, ніж традиційне порно.

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Еротичні фільми VS Порно: добірка гарячих стрічок

"Є таке поняття як порнозалежність. Це коли чоловік чи жінка дивляться "фільми для дорослих", і тільки від них можуть збуджуватися", – пояснює вона.

Також Наталя Єжова назвала 2 причини, чому від порно варто відмовитися.

Картинка несправжня. Вона наголошує на тому, що у порно є багато дублів, використовується корекція картинки, а також актори вживають спеціальні препарати.

Тож чоловік, який регулярно дивиться порно, може перейматися через те, що він тримається у ліжку надто мало. Що стосується жінок, то у них можуть виникати комплекси, пов'язані з фігурою. Загалом порно вкрай негативно впливає на впевненість як представників сильної, так і прекрасної половин людства.

Вимикається фантазія. Наталя Єжова додає, що порно дозволяє нам отримати готовий сценарій близькості. А це може вплинути на інтерес і природний підхід до збудження.



Експертка рекомендує замість порно дивитися еротичні фільми / Фото Unsplash

Саме тому експертка рекомендує віддати перевагу еротичним стрічкам.

"У них ви можете подивитися лише початок близькості, і вже далі самостійно дофантазувати. У таких стрічках більше романтики та реальна життєва картинка, а не вигадана чи домальована. Коли ви дивитесь еротичні фільми, ви ніби вживаєтеся у персонажа. І потім у реальному житті можна вмикати цю фантазію для урізноманітнення інтиму", – підкреслює вона.

5 еротичних фільмів від експертки

Наталя Єжова порадила не лише замінити порно на еротичні фільми. Вона ще й поділилася добіркою гарячих стрічок, які однозначно варто подивитися.

"Денна красуня" "Життя Адель" "Не дивись вниз" "Гіркий місяць" "Подвійний коханець"

Дивися онлайн трейлер фільму "Життя Адель":

Запасайся попкорном, а також додай до списку перегляду ці стрічки. А ще краще – дивися їх разом зі своєю коханою. Вони можуть не на жарт розпалити пристрасть та стати частиною відмінної прелюдії.

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