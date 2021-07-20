Жарче чем порно: лучшие фильмы о сексе от известного сексолога

Хватит заглядывать на порносайты. Есть множество крутых фильмов, которые могут заткнуть за пояс порно. Подборкой горячих фильмов об интиме поделилась Наталья Ежова, сексолог и ведущая реалити "Эксы", которое выйдет на Новом канале осенью. Она убеждена, что эти картины помогут разнообразить сексуальную жизнь.

Сексолог, психолог и ведущая популярного реалити "Эксы" не устает отвечать на довольно интересные и пикантные вопросы. В частности, на этот раз она объяснила, почему эротические фильмы действуют значительно лучше, чем традиционное порно.

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Эротические фильмы VS Порно: подборка горячих лент

"Есть такое понятие как порнозависимость. Это когда мужчина или женщина смотрят "фильмы для взрослых", и только от них могут возбуждаться", – объясняет она.

Также Наталья Ежова назвала 2 причины, почему от порно стоит отказаться.

Картинка ненастоящая. Она отмечает, что в порно много дублей, используется коррекция картинки, а также актеры принимают специальные препараты.

Поэтому мужчина, который регулярно смотрит порно, может переживать из-за того, что он держится в постели слишком мало. Что касается женщин, то у них могут возникать комплексы, связанные с фигурой. В общем порно крайне негативно влияет на уверенность как представителей сильной, так и прекрасной половин человечества.

Выключается фантазия. Наталья Ежова добавляет, что порно позволяет нам получить готовый сценарий близости. А это может повлиять на интерес и естественный подход к возбуждению.



Експерт рекомендует вместо порно смотреть эротические фильмы / Фото Unsplash

Именно поэтому експерт рекомендует отдать предпочтение эротическим картинам.

"В них вы можете посмотреть только начало близости, и уже дальше самостоятельно пофантазировать. В таких лентах больше романтики и реальная жизненная картинка, а не вымышленная или дорисованная. Когда вы смотрите эротические фильмы, вы бы как будто воплощаетесь в персонажа. И потом в реальной жизни можно включать эту фантазию для разнообразия интима", – подчеркивает она.

5 эротических фильмов от експерта

Наталья Ежова посоветовала не только заменить порно на эротические фильмы. Она еще и поделилась подборкой горячих лент, которые однозначно стоит посмотреть.

"Дневная красавица" "Жизнь Адель" "Не смотри вниз" "Горькая луна" "Двойной любовник"

Смотри онлайн трейлер фильма "Жизнь Адель":

Запасайся попкорном, а также добавь в список просмотра эти ленты. А еще лучше – смотри их вместе со своей возлюбленной. Они могут не на шутку разжечь страсть и стать частью отличной прелюдии.

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