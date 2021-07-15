Попереду вихідні, а це означає, що можна вибратися кудись за місто. І якщо ти власник мотоцикла, то можеш не лише круто провести час з коханою, а й додати певної пікантності у ваше інтимне життя. Наприклад, зайнявшись сексом на мотоциклі. Звичайно ж, не під час руху!

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Ні в якому разі не намагайтеся зайнятися сексом на мотоциклі під час руху. Це небезпечно та безрозсудно!

Чоловік позаду

Твоя задача – зайняти пасажирське місце позаду дівчини, коли вона нахиляється вперед до керма. Якщо необхідно, то твоїй партнерці потрібно буде дещо підняти таз. Усе для того, щоб ти міг з комфортом проникнути всередину.

У цій позиції ініціативу можеш брати на себе ти, а може – вона. Наприклад, партнерка може буквально погойдуватися на тобі, рухаючись вперед-назад або вгору-вниз.

У цій позиції ти вмощуєшся позаду своєї партнерки / Ілюстрація Car Sex Position

Обличчям до обличчя

У цій позиції ти сідаєш так, ніби готовий вирушити кудись на своєму байку. Твоя ж кохана сідає тобі на коліна обличчям до обличчя. Також їй необхідно обійняти тебе руками та міцно триматися, щоб зберігати рівновагу.

Якщо вона дістає до підніжок, то може впертися в них, щоб контролювати глибину та швидкість коливань. Але варто пам'ятати, що надто активне гарцювання може зіграти з вами злий жарт, якщо у байка досить м'які амортизатори. Ви ж не хочете повипадати у пориві пристрасті?



Ця позиція сподобається тим, хто любить підтримувати зоровий контакт / Ілюстрація Car Sex Position

Мотоциклетний doggy style

У цій позиції їй необхідно лягти на мотоцикл животом, взявшись за кермо. Якщо байк занадто довгий або занадто короткий, то партнерка може обхопити руками бензобак.

Твоя ж задача – стати позаду мотоцикла, взяти її за ноги та витягнути їх назад. Підтримуй її задню частину, підіймаючи ноги вгору. У цій позиції її задоволення залежить від твоєї старанності, тож не підкачай.



Ця позиція нагадує класичний doggy style, але з ускладненням / Ілюстрація Car Sex Position

Мастурбація з вітерцем

У цьому випадку ви сідаєте надто уже традиційно: ти біля керма, а твоя партнерка позаду. Своїми руками вона тримається не за твою талію, а за зону паху, розстібаючи ширінку та намагаючись мастурбувати.

Максимально не рекомендуємо займатися цим під час руху. Є усі шанси, що ти відволічешся від дороги та потрапиш в аварію. Пам'ятай, що ваше задоволення не повинне межувати з питаннями безпеки. І буде вам щастя!



Сядь за кермо, а твоя кохана нехай сяде позаду / Ілюстрація Car Sex Position

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Візьми на озброєння ці секс-позиції, які ідеально підійдуть для інтимних рандеву на мотоциклі. Спробуйте урізноманітнити ваше інтимне життя та подарувати один одному незабутнє задоволення!