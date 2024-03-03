Водночас аромат не має бути занадто легкими та веселим, начебто тобі ще 20. А ще він повинен працювати в професійному середовищі, не бути нудним чи несуттєвим, бути спокусливим, але не надто сексуальним. І, ясна річ, він повинен довго триматися.

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Базовий список парфумів для чоловіків 30+

Враховуючи все це, QG підібрав невеличкий список парфумів, які даруватимуть тобі компліменти, куди б ти не пішов та кого б не зустрів. Тільки не забувай, що жодні аромати не мають вікових обмежень, ба й загалом парфумерія – це гіперсуб'єктивна сфера.

Cartier Pasha EDP. Цей аромат привертає увагу будь-кого, ідеально підходить для побачень, вечері й помірно офіційних заходів. Має інтенсивний і глибокий підпис, огорнутий теплом сандалового дерева. Чуттєвий, амбровий і розкутий шлейф для чоловіків, які хочуть продемонструвати характер і витонченість. Ноти: сандал, лікер, бальзамічна ялиця, бензоїн, амброценід, боби тонка, лабданум і листя індонезійських пачулі.

Цей аромат привертає увагу будь-кого, ідеально підходить для побачень, вечері й помірно офіційних заходів. Має інтенсивний і глибокий підпис, огорнутий теплом сандалового дерева. Чуттєвий, амбровий і розкутий шлейф для чоловіків, які хочуть продемонструвати характер і витонченість. Ноти: сандал, лікер, бальзамічна ялиця, бензоїн, амброценід, боби тонка, лабданум і листя індонезійських пачулі. BVLGARI MAN In Black. Відтінок офіційності та елегантності, спокусливе і темне творіння, що відбиває імпульсивний і таємничий характер вогню. Магнетична парфумована вода з силою причарування, нове втілення чоловічої харизми та зухвалості. Один із найкращих парфумів, який можна подарувати на день народження 30+. Ноти: спеції, ром, тютюн, шкіра, ірис, тубероза, боби тонка, гваякове дерево і бензоїн.

Ці парфуми для чоловіків чудово поєднують ідеалістичні інтереси та досяжні цілі / Фото drobotdean@freepik