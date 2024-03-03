В то же время аромат не должен быть слишком легкими и веселым, словно тебе еще 20. А еще он должен работать в профессиональной среде, не быть скучным или несущественным, быть соблазнительным, но не слишком сексуальным. И, понятное дело, он должен долго держаться.

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Базовый список парфюмов для мужчин 30+

Учитывая все это, QG подобрал небольшой список духов, которые будут дарить тебе комплименты, куда бы ты ни пошел и кого бы ни встретил. Только не забывай, что любые ароматы не имеют возрастных ограничений, да и вообще парфюмерия – это гиперсубъективная сфера.

Cartier Pasha EDP. Этот аромат привлекает внимание любого, идеально подходит для свиданий, ужина и умеренно официальных мероприятий. Имеет интенсивную и глубокую подпись, окутанную теплом сандалового дерева. Чувственный, амбровый и раскованный шлейф для мужчин, которые хотят продемонстрировать характер и утонченность. Ноты: сандал, ликер, бальзамическая пихта, бензоин, амброценид, бобы тонка, лабданум и листья индонезийских пачули.

Этот аромат привлекает внимание любого, идеально подходит для свиданий, ужина и умеренно официальных мероприятий. Имеет интенсивную и глубокую подпись, окутанную теплом сандалового дерева. Чувственный, амбровый и раскованный шлейф для мужчин, которые хотят продемонстрировать характер и утонченность. Ноты: сандал, ликер, бальзамическая пихта, бензоин, амброценид, бобы тонка, лабданум и листья индонезийских пачули. BVLGARI MAN In Black. Оттенок официальности и элегантности, соблазнительное и темное творение, отражающее импульсивный и таинственный характер огня. Магнетическая парфюмированная вода с силой очарования, новое воплощение мужской харизмы и дерзости. Один из лучших парфюмов, который можно подарить на день рождения 30+. Ноты: специи, ром, табак, кожа, ирис, тубероза, бобы тонка, гваяковое дерево и бензоин.

Эти духи для мужчин прекрасно сочетают идеалистические интересы и достижимые цели / Фото drobotdean@freepik