Щоб ти, якщо тобі 40+, міг отримати очікувану порцію компліментів, GQ склав список рекомендацій щодо вибору аромату. Тільки не забувай, вкотре звернемо увагу, що жодні аромати насправді не мають вікових обмежень, а парфумерія – це суб'єктивна сфера.

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Базовий список парфумів для чоловіків 40+

Versace Atelier Safran Royal. Невпинне прагнення до найвищої якості матеріалів та виняткової майстерності Versace призвело до створення лінії ексклюзивних ароматів у співпраці з EuroItalia, і Safran Roya цілком може стати улюбленим із них. Це інтерпретація рідкісного і дорогоцінного характеру найдорожчої у світі спеції – шафрану, плюс – його пряний аромат освіжає гіркувато-солодкий марокканський полин. Ноти: шафран, цистус інканський, шкіра, амбра, нагармота, полин і листя індонезійського пачулі.

Невпинне прагнення до найвищої якості матеріалів та виняткової майстерності Versace призвело до створення лінії ексклюзивних ароматів у співпраці з EuroItalia, і Safran Roya цілком може стати улюбленим із них. Це інтерпретація рідкісного і дорогоцінного характеру найдорожчої у світі спеції – шафрану, плюс – його пряний аромат освіжає гіркувато-солодкий марокканський полин. Ноти: шафран, цистус інканський, шкіра, амбра, нагармота, полин і листя індонезійського пачулі. Azzaro The Most Wanted. Це інтенсивний і спокусливий аромат, створений для сучасного і вишуканого чоловіка, який хоче виділятися за будь-якої нагоди. Ці парфуми готові стати незамінними на кожен день, але особливо – на елегантні вечірки або ділові зустрічі. А ще й флакон справляє незабутнє враження і гарантує виділення з натовпу. Ноти: кардамон, ірис і амбра.

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