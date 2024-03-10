Чтобы ты, если тебе 40+, мог получить ожидаемую порцию комплиментов, GQ составил список рекомендаций по выбору аромата. Только не забывай, в который раз обратим внимание, что никакие ароматы на самом деле не имеют возрастных ограничений, а парфюмерия – это субъективная сфера.

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Базовый список парфюмов для мужчин 40+

Versace Atelier Safran Royal. Неустанное стремление к высочайшему качеству материалов и исключительному мастерству Versace привело к созданию линии эксклюзивных ароматов в сотрудничестве с EuroItalia, и Safran Roya вполне может стать любимым из них. Это интерпретация редкого и драгоценного характера самой дорогой в мире специи – шафрана, плюс – его пряный аромат освежает горьковато-сладкая марокканская полынь. Ноты: шафран, цистус инканский, кожа, амбра, нагармота, полынь и листья индонезийского пачули.

Неустанное стремление к высочайшему качеству материалов и исключительному мастерству Versace привело к созданию линии эксклюзивных ароматов в сотрудничестве с EuroItalia, и Safran Roya вполне может стать любимым из них. Это интерпретация редкого и драгоценного характера самой дорогой в мире специи – шафрана, плюс – его пряный аромат освежает горьковато-сладкая марокканская полынь. Ноты: шафран, цистус инканский, кожа, амбра, нагармота, полынь и листья индонезийского пачули. Azzaro The Most Wanted. Это интенсивный и соблазнительный аромат, создан для современного и изысканного мужчины, который хочет выделяться по любому случаю. Эти духи готовы стать незаменимыми на каждый день, но особенно – на элегантные вечеринки или деловые встречи. А еще и флакон производит неизгладимое впечатление и гарантирует выделение из толпы. Ноты: кардамон, ирис и амбра.

Выбор лучшего аромата за тобой, но несколько советов прочитать также не помешает / Фото rawpixel.com@freepik