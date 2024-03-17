І перше й головне повідомлення: тобі не байдуже, як тебе сприймають. Далі ж можемо додати цілу низку різних аспектів – щодо серйозності, свіжості, креативності, дисципліни, сили, допитливості й так далі.
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А коли тобі за 50, ти ж вже знавець, експерт, і це ніколи не завадить показати чи то в повсякденному і сімейному оточенні, чи то в професійному. Ти формуватимеш свій ореол розкоші, досвіду й витонченості, і є кілька помічних у цьому парфумів.
Найкращий аромат ти обереш сам, але маємо для тебе кілька варіантів, щоб придивитися / Фото fxquadro@freepik
Базовий список парфумів для чоловіків 50+
- Acqua di Parma Quercia. Запах дубового моху поєднується з яскравими цитрусовими нотами в незабутньому ароматі, що нагадує про ранкову прогулянку розкішним лісом. Аромат для чоловіків з рефлексивним характером і бажанням демонструвати глибину. Ноти: лимон, бергамот, петигрейн, рожевий перець, кардамон, герань, кедр, боби тонка, пачулі й дубовий мох.
- Christian Dior Tobacolor. Цей аромат немов розповідає про несподівану зустріч та пише запрошення відкрити для себе нюанси свіжого тютюну, забризканого життєрадісними кольорами. Парфуми залишають прекрасний чуттєвий східний шлейф, що нагадує про подорожі та свободу. Це парфуми контрастів тепла та холоду, вугілля кальяну та свіжості фруктів. Ноти: тютюн, тютюнове листя, мед, дим, слива, східні ноти, амбра, білий квітковий тютюн, персик і цитрусові.
- Montblanc Explorer Platinum EDP. Аромат оспівує пригоди та дослідження гір, він містить потужний, текстурований деревний посил та втілює енергійну свіжість фіалкового листя, запах шавлії та тепло кедрового дерева. Ідеальний для чоловіків з характером. Парфумерія Montblanc примудряється передавати високі цінності у вишуканому стилі. Ноти: листя фіалки, склерея і кедр.
- Prada Luna Rossa Carbon. Аромат поєднує в собі дистильовані парою рослинні та синтетичні компоненти в мінеральній суміші. Запущений у 2017, передає енергію найтемнішої породи зі свіжістю повітря. Інтенсивний, як найтемніша скеля, зі свіжістю повітря. Ноти: бергамот і перець, лаванда, металеві ноти, деревне вугілля, водні ноти, земляна настоянка, амброксан і пачулі.